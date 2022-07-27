Более 20 поездов были задержаны на Кубани после схода селей

27 июля 2022, 10:41

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сели сошли на участке железной дороги между станциями Чемитоквадже и Якорная Щель в Краснодарском крае, более 20 поездов в направлении Сочи были задержаны на четыре часа. После ливня в Сочи затоплены дворы и нарушено водоснабжение двух поселков.

Как писал "Кавказский узел", 23 июля в Лазаревском районе Сочи после сильного дождя оказались подтоплены жилые дома. Пользователи соцсети "ВКонтакте" заявили, что подтопления в Сочи возникают регулярно из-за неработающих ливневок и бессистемной застройки. 23 июля на фоне сильных дождей около дома по улице Цюрупы, 13а сошел оползень, что привело к обвалу подпорной стены и повреждению газопровода. Мэрия 24 июля ввела режим чрезвычайной ситуации на территории около дома, а позднее – во всем Сочи. Горожане, пострадавшие от сильного ливня и подтоплений, считают, что чрезвычайная ситуация возникла из-за необдуманной застройки и бездействия чиновников. Мэр города заявил, что департаменту архитектуры и блоку ГОиЧС поручено детально отразить территории, подверженные негативным геологическим процессам, в новом Генеральном плане курорта. Он также сообщил о ликвидации последствий стихии и подсчете ущерба.

После ливней сегодня ночью сошли сели на участок железной дороги между станциями Чемитоквадже и Якорная Щель, более 20 поездов, направлявшихся в Сочи, были задержаны. "В связи со сходом селевых масс и попаданием на железнодорожное полотно опоры скально-обвальной сигнализации в 03.16 мск среды (27 июля) допущен сбой графика в движении поездов", – сообщили в пресс-службе СКЖД.

К ликвидации последствий схода селей были привлечены более 40 железнодорожников. В 07.17 мск движение было восстановлено, пишет со ссылкой на пресс-службу СКЖД "Интерфакс".

В управлении МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что ливень в Сочи спровоцировал подтопление жилых домов и административных зданий. Пострадавших нет, добавили в ведомстве.

В связи со сбоями на насосных станциях во время ливней ограничено водоснабжение двух сочинских поселков. "Часть жителей села Сергей Поле и микрорайона Лазурный берег в Лазаревском районе Сочи могут столкнуться с перебоями подачи питьевой воды из-за технологического сбоя на электрооборудовании двух местных насосных станций", – сообщили в пресс-службе городского Водоканала.

В Лазаревском районе из-за проливных дождей реки вышли из берегов. На месте организован выездной оперативный штаб, проинформировал мэр Сочи Алексей Копайгородский. "Вода подошла к десяти многоквартирным домам. Пострадавших, по предварительным данным, нет", – написал он сегодня в своем Telegram-канале.

Ночью во всех районах Сочи шли дожди, и сработали датчики на реках Западный и Восточный Дагомыс. Были включены сирены для оповещения населения. В Лазаревском районе затопило федеральную трассу. В районе Головинки на проезжую часть упало дерево. Утром движение по автодороге было возобновлено, сказано в сообщении на сайте администрации Сочи.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Сочи без осадков, температура воздуха составляет +26 градусов, скорость ветра – 4 метра в секунду. Ночью ожидается дождь, температура воздуха снизится до +18 градусов, скорость ветра – до 2 метров в секунду. 28 июля осадков не ожидается, температура поднимется до +31. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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