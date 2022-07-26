Московская полиция задержала 80-летнюю активистку из Минвод

26 июля 2022, 17:12

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Валентина Величкина, приехавшая в Москву, чтобы передать жалобу на действия губернатора Ставрополья президенту и генпрокурору, задержана во время пикета на Манежной площади. Активистка просит отменить постановление краевых властей, которое разрешает вырубку деревьев на горе Машук.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2020 года губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отменил ранее подписанные постановления об уменьшении территории природного заповедника "Гора Машук". С жалобами о неправомерном изменении границ и застройке памятника природы выступили местные экологи и прокуратура.

Гора Машук находится в черте города Пятигорска, кварталы которого обрамляют ее с юга, запада и севера. Необычайно богата источниками минеральных вод, говорится на сайте Министерства природы и экологии Ставропольского края.

Величкина приехала в Москву сегодня утром, чтобы передать в администрацию президента и в Генпрокуратуру жалобы на ставропольского губернатора в связи с тем, что он "разрешил вырубку в первой и второй горно-санитарных зонах защиты минеральных вод на памятнике природы краевого значения "гора Машук", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" ставропольский эколог Андрей Фокин.

Валентина Величкина успела сообщить корреспонденту "Кавказского узла" лишь то, что действительно находится в Москве и стоит в одиночном пикете. Затем связь прервалась, и женщина оказалась недоступной. На 16.10 мск телефон Величкиной был недоступен.

По словам Фокина, вместе с Величкиной в Москву приехал эколог и журналист Евгений Куракин, но в пикете участия не принимал. По данным на 16.10 мск он приехал в отдел полиции "Китай-город", куда, по предварительной информации, было доставлена Величкина.

В ОВД "Китай-город" информацию о задержании Величкиной корреспонденту "Кавказского узла" подтвердить отказались.

До пикета Валентина Величкина подала в администрацию президента и генпрокуратуру жалобу (имеется в распоряжении "Кавказского узла"). В ней говорится, что жители Кавказских Минеральных Вод обеспокоены постановлением правительства Ставропольского края №379-п от 07 июля 2022 года "Об утверждении Положения о памятнике природы краевого значения "Гора Машук" и внесении изменения в подпункт 2.2 решения исполнительного комитета Ставропольского краевого Совета народных депутатов от 4 января 1978 г. №9 "О взятии под особую охрану памятников природы" подписанного губернатором Владимировым. В постановлении описываются исключения, при которых разрешается строительство и реконструкция некапитальных строений и сооружений, объектов капитального строительства, к которым относятся объекты капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, автомобильных дорог, велодорожек, гостиниц, детских лагерей, общежитий, дач и прочего.

В жалобе активистка указывает, что в связи с подписанным Владимировым документом на Машуке может быть построено большое количество "объектов капитального строительства", что "повлечет за собой утрату деревьев, растений, животных, а также может изменить выходы минеральных вод на поверхность". Помимо прочего, Величкина жалуется, что в бытность Владимирова губернатором не раз предпринимались попытки перевести земли природоохранных зон федерального значения в земли регионального значения, которые были оспорены в судебном порядке прокурором Ставропольского края Александром Лоренцем" (в июле 2022 года подал в отставку, по собственному желанию - Прим. "Кавказского узла"). "Учитывая принципиальность Лоренца по вопросу защиты экологии особо охраняемой территории "Кавказские Минеральные Воды", несложно предположить, что решение о его выходе в отставку было принято в условиях давления", - говорится в жалобе. Величкина просит президента и генпрокурора "отменить постановление правительства Ставропольского края" по поводу горы Машук.

Фокин считает задержание Величкиной неправомерным. "Недавно президент Путин попросил граждан взаимодействовать с государством, проявлять позицию. И поддерживая президента, Величкина вышла на пикет. Непонятно, зачем задерживать? Я считаю, это ошибка, но считаю, что быстро разберутся, что к чему", - сказал Фокин. Он отметил, что наибольшее недовольство ставропольцев вызывает решение губернатора о вырубке первой и второй зон горно-санитарной охраны Кавказских Минеральных Вод.

Юрист из Ставропольского края по административным делам Георгий Легкобитов в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" отметил, что вызывает недовольство и ситуация с Машуком.

"Там разрешили делать все что угодно. Подлость заключается в том, что проект одобрен Минприроды края. Сейчас я готовлю иск к губернатору об опротестовании данного постановления… Машук – это первая и вторая зоны, и они же заповедник природы… Территорию "вымарывают", потому что там находится 40 месторождений минеральных вод", - сказал Легкобитов.

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