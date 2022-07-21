Смягчен приговор сочинскому застройщику Пруидзе

21 июля 2022, 16:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Апелляционная инстанция сократила на два месяца срок наказания сочинскому застройщику Анзору Пруидзе, осужденному на семь лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве с деньгами дольщиков. Также суд смягчил наказание одному из пяти осужденных коллег Пруидзе.

Как писал "Кавказский узел", 19 апреля Хостинский райсуд приговорил владельца и гендиректора сочинской строительной компании "Юг-строй" Анзора Пруидзе к семи годам лишения свободы и штрафу 500 тысяч рублей, признав его виновным в мошенничестве. Пять руководителей подконтрольных ему компаний (Денис Гринев, Виктория Викленко, Татьяна Бородкина, Зураб Хорава и Андрей Хрипков) признаны виновными по этому же делу. Денис Гринев назначенный срок (1 год и 11 месяцев) уже отбыл, находясь под стражей и домашних арестом, решил суд. Остальные подсудимые получили от двух до трех лет лишения свободы условно.

Суд пришел к выводу, что с 2013 по 2018 год Пруидзе и пять других подсудимых привлекали деньги дольщиков (около миллиарда рублей) для строительства в Сочи ЖК "Туапсинский", а также апарт-комплексов "Фазатрон" и "Горизонт", но не выполнили обязательства по возведению комплексов.

Судебная коллегия Краснодарского краевого суда рассмотрела апелляционную жалобу на приговор Пруидзе и руководителям подконтрольных ему компаний и смягчила приговор Анзору Пруидзе, сообщила сегодня Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Срок наказания Пруидзе сокращен на два месяца – до шести лет и 10 месяцев колонии. Суд счел смягчающим обстоятельством состояние здоровья его матери, находящейся на иждивении у Пруидзе. Штраф в 500 тысяч рублей суд оставил в силе.

"В части назначенного наказания Хораве З.А. суд также смягчил наказание, снизив срок с 3 лет лишения свободы условно до 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно. В остальной части приговор Хостинского районного суда г. Сочи оставлен без изменения. Приговор вступил в законную силу", - говорится в публикации в Telegram-канале пресс-службы.

Часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в 2015 году суд в Сочи признал Анзора Пруидзе виновным по делу вице-мэра Олега Вронского, выдавшего разрешение на строительство с нарушениями норм. Тогда застройщика оштрафовали на 80 тысяч рублей. В июне 2019 года Пруидзе осудили по трем уголовным статьям – он получил пять лет колонии, на его имущество был наложен арест.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в материале "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.