Строительство жилого комплекса. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

26 декабря 2019, 10:55

Власти Кубани создали госкомпанию для достройки домов дольщиков

Государственная стройкомпания в 2020 году приступит к завершению строительства долгостроев, в том числе домов обманутых дольщиков, заверили 25 декабря власти Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2018 года депутаты заксобрания Краснодарского края приняли закон о льготах, стимулирующих застройщиков завершать жилые объекты-долгострои. К проблемным объектам в законе отнесены и недостроенные многоквартирные дома, в которые вложены деньги дольщиков.

В Краснодарском крае создана госкомпания для завершения строительства проблемных домов, она станет генеральным подрядчиком "по ряду объектов" уже в 2020 году, сообщила 25 декабря пресс-служба администрации региона.

"Инвесторы, заходя на проблемные объекты, говорят, что нужно не 5%, а 15% зарабатывать. Поэтому мы создаем акционерное общество со 100% долей государства. Установим маржу на зарплату, на текущие налоги, а больше тут не до прибыли, не до зарабатывания. Здесь надо проблему обманутых дольщиков закрыть", – приводятся слова губернатора Вениамина Кондратьева в сообщении на сайте администрации.

По словам первого вице-губернатора Андрея Алексеенко, сейчас формируется список объектов, которые будет достраивать АО "Региональная строительная компания Краснодарского края", сообщила пресс-служба администрации.

По данным властей, в этом году на Кубани введено в эксплуатацию 43 долгостроя, в 2020 году планируется завершить строительство еще более 100 объектов, отмечается в сообщении.

АО "Региональная строительная компания Краснодарского края" было создано в 1992 году, собственник 100% акций общества – департамент имущественных отношений края. В 2017 году сообщалось о ликвидации юрлица, однако осенью 2019 года эту процедуру остановили, а в ноябре статус организации поменялся на "действующая", уточнила 25 декабря "Деловая газета.Юг".

Напомним, осенью 2017 года в России начал работу "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства". Дольщики из южных регионов страны заявили тогда "Кавказскому узлу", что людям, уже потерявшим деньги, эта структура не поможет. Застройщики предупредили, что отчисления в фонд приведут к росту стоимости жилья.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или желает обезопасить себя от подобных проблем, собраны в материале "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", размещенном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Примечание:

"Дольщики призвали Путина разобраться с недостроем в Геленджике", "Дело о мошенничестве с деньгами дольщиков ЖК "Кино" на Кубани дошло до суда", "Путин пообещал решить проблемы дольщиков на фоне протестов на юге России".

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