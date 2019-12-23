23 декабря 2019, 23:02

Застройщики на Кубани получили реальные сроки за мошенничество

Вячеслав Коцуба, Дмитрий Лобанов и Сергей Коптев получили по пять лет лишения свободы за продажу квартир на построенном без разрешения этаже дома в станице Динской. Квартиры на этом этаже купили пять жителей Кубани, сообщила прокуратура.

Судом установлено, что Коцуба, Лобанов и Коптев в 2015 году должны были построить трехэтажный многоквартирный дом в станице Динской, но возвели четырехэтажку, не имея на это разрешения. На четвертом этаже они продали квартиры пяти жителям Краснодарского края на сумму свыше 4 млн рублей, сообщила региональная прокуратура.

Застройщики признаны виновными по ч.4 ст.159 УК России (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). "Каждому из подсудимых назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Отбывать лишение свободы осужденные будут в исправительной колонии общего режима... На недвижимое имущество одного из фигурантов наложен арест. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Прокуратура также проинформировала, что вопрос завершения строительства указанного жилого дома находится под ее контролем, не уточнив, смогли ли потерпевшие получить жилье.

Люди, которые вкладывают денежные средства в долевое строительство, разделяют с застройщиком многочисленные риски, говорится в статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованной "Кавказским узлом" в разделе "Справочник". В ней можно ознакомиться с советами для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем. Борьбу за свои права дольщикам следует вести коллективно, так как единичные обращения дольщиков зачастую остаются без внимания, подчеркивается в материале.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Краснодаре 17 декабря приговорил трех бывших застройщиков ЖК "Территория счастья" и "Белые паруса" к срокам от 3,5 года до 5 лет колонии за обман 680 дольщиков. Возбуждения дела против них добились дольщики, проводя акции протеста.

Примечание:

"Кубанский застройщик объявлен в международный розыск", "Дольщики провели одиночные пикеты в Сочи", "В Сочи суд продлил на два месяца срок ареста риэлтора Александра Баженова".

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