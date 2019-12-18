Краснодарские застройщики осуждены за обман дольщиков

18 декабря 2019, 05:57

Суд в Краснодаре приговорил трех бывших застройщиков ЖК «Территория счастья» и «Белые паруса» к срокам от 3,5 до 5 лет колонии за обман 680 дольщиков. Прокуратура требовала более жесткого наказания, поэтому обжалует приговор.

Как писал "Кавказский узел", дольщики "Территории счастья" акциями протеста, в том числе голодовками, добились возбуждения уголовного дела в отношении застройщиков Андрея Соколова и главы ЖК "Территория счастья" Давида Купрадзе, которые 20 октября 2017 года были взяты под домашний арест.

Прикубанский райсуд Краснодара на заседании 17 декабря вынес обвинительный приговор троим бывшим застройщикам жилых комплексов «Территория Счастья» и «Белые паруса»: Давид Купрадзе осужден на 5 лет, Андрей Соколов – на 4,5 года, а Вадим Мозговой – на 3,5 года колонии общего режима со штрафом каждому в размере одного миллиона рублей, сообщила 17 декабря кубанская прокуратура на своем сайте. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное группой лиц с использованием служебного положения в особо крупном размере), отмечает ведомство.

По версии следствия, с 2013 по 2017 год осужденные, используя фиктивные документы, под предлогом строительства многоквартирных домов в Краснодаре похитили около 2,5 миллиарда рублей средств дольщиков. Потерпевшими признано 680 человек, в ходе следствия и судебного разбирательства заявлен 121 иск.

По данным ведомства, подсудимые своей вины в суде не признали. Гособвинитель на процессе требовал 9 лет, а также 8,5 и 7 лет колонии общего режима со штрафом по одному миллиону рублей каждому, говорится в сообщении.

Подсудимые активно способствовали достройке домов, строительство которых завершено, поэтому наказания было менее суровым, чем предлагало обвинение, проинформировал 17 декабря «Коммерсант», ссылаясь на данные крайсуда. По сведениям издания, прокуратура не согласна с позицией суда и будет обжаловать приговор.

На сайте Прикубанского райсуда Краснодара, по состоянию на 2.00 мск сегодня, нет информации о вынесении приговора по делу бывших застройщиков ЖК "Территория счастья" и "Белые паруса".

Люди, которые вкладывают денежные средства в долевое строительство, разделяют с застройщиком многочисленные риски, говорится в статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованной "Кавказским узлом" в разделе "Справочник". В ней можно ознакомиться с советами для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем. Борьбу за свои права дольщикам следует вести коллективно, так как единичные обращения дольщиков зачастую остаются без внимания, подчеркивается в материале.