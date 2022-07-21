Вызов Янгулбаева на дуэль вышел за рамки чеченских традиций

21 июля 2022, 15:41

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Вызов на поединок, предложенный Ибрагиму Янгулбаеву офицером чеченской полиции, противоречит чеченским традициям и выглядит бравадой представителя власти, указали кавказоведы Алексей Малашенко и Руслан Кутаев. Обнародование списка участников задержания Заремы Мусаевой не повлечет для них ответственности в Чечне, предположил Ибрагим Янгулбаев.

Как писал "Кавказский узел", 19 июля Ибрагим и Абубакар Янгулбаевы сообщили, что Исхак Чалаев и еще три чеченских силовика были в числе тех, кто увез их мать Зарему Мусаеву из Нижнего Новгорода в Грозный. На публикацию отреагировал начальник ОМВД по Гудермесскому району Исхак Чалаев, предложив поединок. "Я готов на любой вид дуэли 24/7. Просто дай знать, где ты", - написал он.

Зарема Мусаева, супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, 20 января была увезена силовиками из Нижнего Новгорода в Грозный и арестована по обвинению в нападении на силовика. 5 июля суд продлил арест Мусаевой до 12 сентября. Зареме Мусаевой, страдающей диабетом, в заключении становится всё хуже, заявил ранее ее сын Абубакар Янгулбаев.

Заявление силовика не связано с чеченскими адатами, указал главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко. "Это своего рода «мужская гордость» - заявить о себе. Тем более, он силовик и привык к определённой безнаказанности", - сказал Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев назвал несерьезной бравадой заявление силовика о готовности к дуэли, также указав, что оно не имеет ничего общего с чеченскими адатами.

"Другой оценки, кроме как мальчишество, я дать не могу. Есть сторона, которая считает, что с их невинной матерью обошлись несправедливо, фактически похитили. А есть сторона, которая всё это организовала. И кто-то говорит глупости [о готовности к поединку] в таком деле, это с точки зрения чеченца несерьёзные заявления. То, что кто-то говорит о дуэли, - это бравада. Не надо дуэли — надо законы и правила соблюдать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, участнику задержания Мусаевой следовало доказывать законность своих действий, а не бравировать. "Необходимо оперировать в этом вопросе либо правом, либо праведностью. Например, он признаёт, что это сделал, но сделал на основании закона", - сказал Кутаев, добавив, что, по его мнению, обе стороны не должны допускать угрозы друг другу, а должны "двигаться законным путем".

Исторически дуэли - европейское явление, связанное с рыцарским кодексом чести, и у вайнахов дуэли не практиковались, рассказал в августе 2019 года этнолог и историк, член-корреспондент РАН Сергей Арутюнов после того, как Рамзан Кадыров не принял вызов на поединок от махачкалинца Гаджимурада Исабекова из-за слов Кадырова об имаме Шамиле. В литературе о Кавказе дуэли между кавказцами не упоминаются, подтвердил тогда и Алексей Малашенко. "Если бы это было, писатели и поэты не преминули бы об этом рассказать", - пояснил он.

Ибрагим Янгулбаев сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что не ожидает от чеченской власти привлечения к ответственности силовиков, которые вывезли его мать из Нижнего Новгорода. "Ожидать посадок их сейчас не стоит", - сказал он.

В то же время, по его словам, в суде над Мусаевой сторона защиты будет использовать эти данные. "Будем показывать причастных к этим действиям. В дальнейшем эти материалы могут понабиться для привлечения их к ответственности", - сказал сын Заремы Мусаевой.

Он уточнил, что родственники получали из Следственного комитета ответы на жалобы на обстоятельства задержания Мусаевой. "Следком заявил, что это было законное, обоснованное задержание, привод свидетеля. Хотя есть записи и незаконного проникновения в квартиру, и оскорблений и угроз в адрес матери", - сообщил Янгулбаев.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". 1 февраля депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов пригрозил семье Янгулбаевых расправой. После этого Сайди Янгулбаев и его дети покинули Россию. Ибрагим Янгулбаев объявлен в федеральный розыск по делу об оправдании терроризма, Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов. 30 марта стало известно, что следователи в Чечне отказались проводить проверку угроз семье Янгулбаевых.

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