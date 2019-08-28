Аналитики назвали фарсом спровоцированные Кадыровым вызовы на дуэль

28 августа 2019, 04:43

Вызовы на личный поединок, к которым прибегает Рамзан Кадыров, не отвечают историческим традициям - дуэли у вайнахов и жителей Дагестана в прошлые века не практиковались, указали историк Сергей Арутюнов и востоковед Алексей Малашенко. Кадыров спровоцировал людей своими высказываниями по историческим вопросам, считают правозащитницы Светлана Ганнушкина и Татьяна Локшина.

Как писал "Кавказский узел", 21 августа махачкалинец Гаджимурад Исабеков опубликовал видеообращение к Рамзану Кадырову, вызвав его на поединок из-за слов об имаме Шамиле. Кадыров на вызов не ответил, но принять бой вместо него вызвались как минимум три жителя Чечни. Пользователи соцсетей раскритиковали обмен провокационными видеообращениями. "Принципиальные храбрецы", которые оскорбят Рамзана Кадырова, рискуют "ползать у ног" и просить прощения, пригрозил сегодня министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров. Слова Умарова привели к новому витку взаимных претензий дагестанцев и чеченцев в соцсетях.

У жителей Дагестана и богословов вызвали протест слова Рамзана Кадырова, который 7 августа обвинил имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять Российской империи. Позднее Кадыров неоднократно подчеркивал, что относится с уважением к Шамилю и дагестанцам, пояснив, что упреки в адрес последователей Шамиля были направлены лишь "кнопочным героям" в соцсетях. Однако пользователи соцсетей уличили Кадырова в непоследовательности.

Исторически дуэли - европейское явление, связанное с рыцарским кодексом чести. На Кавказе такие ритуализированные поединки князей были, в частности, у хевсуров, абхазов и черкесов, отметил российский этнолог и историк, член-корреспондент РАН Сергей Арутюнов.

"В утверждении рыцарского кодекса в Западной Европе сыграли свою роль обычаи аланов, потомками которых являются осетины (право считаться наследниками аланов оспаривают и представители других народов Кавказа - прим. "Кавказского узла"). Аланы, будучи мощным военным союзом, имели немалое значение в истории средневековой Западной Европы, но изначальной, основной территорией этих племен были Северный Кавказ и низовья Дона", - сообщил ученый корреспонденту "Кавказского узла".

После окончания периода рыцарства дуэли имели место среди дворян, в основном молодежи. В XVIII-XIX веках в Германии дуэли были популярны, в частности, в студенческой среде, молодые люди гордились полученными на дуэлях шрамами. Взрослые, умудренные опытом люди, дуэлянтами, как правило, не были, хотя в отдельных случаях могли участвовать в таких поединках, указал Арутюнов.

"В XVIII веке был случай, когда молодой князь из Абхазии вступил в поединок с весьма пожилым грузинским князем. При этом молодой абхазский князь уступил право первого удара старшему по возрасту, но в итоге он победил — то ли убил грузинского князя, то ли изранил", - рассказал историк.

Сведения о дуэлях у вайнахов и в Дагестане историку не встречались. "Но имели место коллективные сражения, больше похожие на кулачные бои у русских. В них, в основном, участвовали подростки и юноши", - пояснил Арутюнов.

Он обратил внимание, что если бы Кадыров принял вызов на поединок от пожилого человека, то этикет и понятия воинской чести диктовали бы ему дать фору старшему по возрасту, как это сделал во время дуэли абхазский князь. По словам историка, ситуация с вызовом на дуэль Рамзана Кадырова и ответом на вызов похожа на фарс, но если подходить к дуэлям серьезно, то альтернативой поединку может быть только добровольное изгнание.

"Бывали случаи, когда человек не может скрыть или перенести оскорбление, а с другой — не может обнажить оружие, чтобы защитить честь, и он вынужден был отправиться в добровольное изгнание. Аналогичные случаи бывали и при кровной мести. Когда люди сами невиновны, но на них падает вина убийства, который совершил родственник, отправляются в далекие края", - сказал Арутюнов.

В ноябре 2018 года глава Департамента охотничьего хозяйства Чечни Хамзат Эдельгериев и житель Экажево Баматгирей Бузуртанов обменялись видеообращениями с взаимными обвинениями и оскорблениями в связи с вопросом о чечено-ингушской границе. Эдельгериев предложил своему оппоненту встретиться 20 ноября на берегу Фортанги и выяснить отношения лично. Впоследствии он опубликовал на YouTube новое видео, снятое на берегу реки. Из слов чеченского чиновника следует, что он ждал Бузуртанова на ингушском берегу Фортанги к определенному времени утром 20 ноября, но тот не появился. Публичный скандал двух немолодых мужчин деструктивен и может только обострить отношения между народами, заявили жители Чечни.

Руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко тоже не слышал о традициях дуэлей в Чечне и Дагестане. "В литературе, которая описывала Кавказ, про дуэли между кавказцами я не читал. Если бы это было, писатели и поэты не преминули бы об этом рассказать", - считает он.

Ситуацию с вызовом Рамзана Кадырова на поединок и ответами на этот вызов ученый не воспринимает всерьез. Участники этого конфликта, по мнению профессора, стремились привлечь к себе внимание. "Так у них работает мышление, им надо как-то самореализоваться. Если бы речь шла о кровной мести, то была бы почва для разговора на тему поединка", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Высказывания Рамзана Кадырова, который инициировал исторические споры между чеченцами и дагестанцами, с самого начала воспринимаются как фарс, считает Малашенко. "Это дело историков, пусть они этим занимаются. Если кто-то переносится в какой-нибудь 1839 год и начинает обсуждать, кто и чем тогда занимался, это похоже на провокацию. Идет такое, порой, просто от невежества и от желания выпендриться, и это опасно. История очень болезненно воспринимается на пространстве бывшего СССР", - подчеркнул профессор.

Глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина также считает, что об исторических событиях должны рассуждать компетентные специалисты. Она раскритиковала главу Чечни за публичные высказывания на исторические темы. "Человек, некомпетентный в этой области, позволяет себе высказываться на любые темы. Это показывает, насколько эта политическая элита безграмотна, потому что грамотный человек не позволит себе высказываться о том, в чем он не разбирается. На исторические темы, как и на математические, к примеру, должны говорить ученые", - сказала правозащитница корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Ганнушкиной, лучшим ответом со стороны дагестанцев было бы полное игнорирование высказываний Кадырова. "А то, что люди готовы к поединкам, тоже говорит о готовности людей к средневековью. Это нелепость, но такие примеры есть и на высшем уровне. Помните, начальник Росгвардии Золотов вызвал Навального на дуэль. Все это показывает уровень руководителей", - посетовала она.

Руководитель Росгвардии Виктор Золотов записал 11 сентября обращение к оппозиционеру Алексею Навальному после того, как Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование о возможных хищениях при закупке продуктов для сотрудников ведомства. Генерал Золотов вызвал Навального на поединок, пообещав сделать из него "хорошую сочную отбивную". Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал Золотова, отметив, что тот отстаивает честь ведомства.

Программный директор Московского бюро Human Rights Watch Татьяна Локшина согласна с мнением, что Кадырову следовало быть осторожнее в высказываниях.

"Рамзан Кадыров сделал неосторожное заявление, которое некоторых людей обидело, и люди эти высказываются по-своему. Хотя понятно, что никакой дуэли не будет, но зато теперь это все широко обсуждается. И нельзя сказать, что все комично воспринимают ситуацию, разными людьми эта ситуация воспринимается по-разному", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".