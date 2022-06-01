Стремление Грузии в НАТО совпало с национальными интересами Турции

01 июня 2022, 03:05

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Грузия приглашена на встречу министров обороны стран НАТО, а на предстоящем саммите, по мнению главы Связного офиса альянса в Тбилиси, будет затронут вопрос о присоединении Грузии. На фоне заявлений властей Турции против расширения НАТО Анкара поддержит вступление Грузии в альянс, так как это создаст для нее дополнительные гарантии безопасности, считают грузинские эксперты по международным отношениям.

Как сообщал "Кавказский узел", более 25 лет в числе приоритетов внешней политики Грузии является сближение с НАТО. Членство в Североатлантическом альянсе позволит Грузии чувствовать себя более защищенной и стабилизировать отношения с Россией, заявили ранее политологи. Власти Грузии на фоне спецоперации России на Украине выбрали тактику пассивной политики, чтобы не раздражать Россию. В результате этого Палата представителей США утвердила военную помощь Грузии лишь на сумму в 35 млн долларов. Но эта сумма не покроет всех затрат в случае военных действий, считают грузинские аналитики.

Тбилиси станет участником ближайших заседаний НАТО

Грузию пригласили на заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны, которые состоятся 15-16 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. О том, что на встречу министров обороны стран НАТО вместе с Евросоюзом приглашены представители Грузии, Украины, Финляндии и Швеции, сообщается в информации на официальном сайте альянса.

В конце июня в Мадриде состоится саммит НАТО, на котором Турция изложит свои подходы относительно новой стратегической концепции альянса, заявил 30 мая официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик. По словам Омера Челика, Турция поддерживает политику открытых дверей Североатлантического альянса, но исходит из того, что это, прежде всего, блок безопасности, поэтому страны, планирующие вступить в альянс, должны соблюдать критерии членства в организации. Челик изложил позицию руководства Турции, заявляющего, что в Анкаре не поддержат членство в НАТО Швеции и Финляндии, пока обе скандинавские страны не пересмотрят свое отношение к террористическим организациям, сообщил 30 мая ТАСС.

Турция выступила против расширения НАТО на фоне стремления Грузии в альянс и заблокировала начало рассмотрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. 18 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что власти республики не поддержат принятие в НАТО Швеции и Финляндии, так как те не выдали по запросу Анкары подозреваемых в терроризме. Аналогичное заявление Эрдоган сделал двумя днями ранее, 16 мая. "Мы не можем сказать «да» присоединению к НАТО тех, кто вводил санкции против Турции", - сказал он. Эрдоган добавил, что эти страны заявляли о нежелании выдавать Турции террористов. Ранее Швеция и Финляндия отказались экстрадировать членов Рабочей партии Курдистана, которых турецкие власти считают террористами, уточнило РБК.

Ранее глава Связного офиса НАТО в Грузии Александр Винников сообщил, что Мадридский саммит НАТО, который пройдет с 28 по 30 июня, будет сфокусирован на последствиях, вызванных конфликтом России и Украины, и предположил, что на нем затронут и вопрос присоединения Грузии к альянсу. "Безусловно, я ожидаю, что в итоговом документе будут отражены стремления Грузии к членству", - процитировало 5 мая Александра Винникова "ИнтерпрессНьюс".

Также Александр Винников, говоря о перспективах вступления Грузии в НАТО в рамках политики расширения альянса, заявил, что Грузия является очень ценным партнером НАТО. "Грузия имеет уникальный "Существенный пакет НАТО-Грузия", которого нет ни у одного другого партнера НАТО. У нас также есть на месте Связной офис НАТО, который способствует политическому диалогу, а также сотрудничеству развития практических возможностей. Таким образом, Грузия имеет спектр уникальных инструментов для того, чтобы добиться успеха на пути к членству в НАТО, а также стать сильнее и лучше защищать себя", - процитировало 12 мая Александра Винникова издание.

Грузинские аналитики объяснили причины поддержки Турцией стремления Грузии в НАТО

Грузинские эксперты по международным отношениям считают, что Турция поддерживает вступление Грузии в НАТО, исходя как из своих интересов, так и интересов евроатлантической безопасности.

Аналитик Грузинского фонда стратегических и международных исследований Георгий Бадридзе сообщил, что Турция много лет выступала с заявлениями о поддержке вступления Грузии в НАТО, поскольку в ее личные интересы и интересы евроатлантической безопасности выходит, чтобы Грузия была стабильной и безопасной страной.

"Членство в НАТО доказало, что все страны, присоединившиеся к этому альянсу, укрепили свою стабильность, свою безопасность и во многих случаях привнесли в НАТО свой вклад. Грузия давно сотрудничает с альянсом, в том числе и с Турцией есть двухсторонние отношения. Нет причин, чтобы Турция не поддержала вступление Грузии, как партнер Грузии, так и член НАТО, имеющий опыт сотрудничества с Грузией в том числе и в международных организациях", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Георгий Бадридзе напомнил, что в 2008 году Германия заблокировала для Грузии программу "План действий по членству в НАТО", ее аргументом стало то, что при прогрессе на этом пути Грузии и Украины Россия может повести себя непредсказуемо и прибегнуть к эскалации. В действительности же оказалось, что уступки, сделанные для России, оказались причиной эскалации - была война в 2008 году, произошедшая по причине того, что "Россия увидела разрозненность позиций членов НАТО и готовность руководствоваться своими двухсторонними интересами с РФ". Однако на сегодняшний день эти аргументы не применимы, так как Россия продемонстрировала, что при уступках она проявляет агрессию, считает аналитик.

Георгий Бадридзе, говоря об интеграции Грузии в Евросоюз, обратил внимание, что Турция не входит в его состав и поэтому не имеет там право голоса.

Представитель "Института европейских ценностей Грузии" Мамука Жгенти обратил внимание на то, что Турция оказывала помощь Грузии в разные периоды, в том числе и тогда, когда у страны были серьезные продовольственные и энергетические проблемы.

"Турция поддерживает желание Грузии вступить в НАТО, с другой же стороны - чем больше ее соседей по периметру будут в альянсе, тем больше для нее гарантий безопасности. Исходя из этого, вступление Грузии в НАТО входит в национальные интересы Турции", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мамука Жгенти напомнил, что вопрос вступления Грузии в НАТО внесен в декларацию Бухарестского саммита, открытой остается только дата вступления. Не исключено, что есть страны - члены НАТО, сомневающиеся в принятии Грузии в альянс на этом этапе. Он не стал перечислять их, но отметил, что считает необходимым проведение с ними работы, которую власти Грузии не осуществляют.

Напомним, что ранее представители НАТО, США и Евросоюза не раз выступали с заявлениями в поддержку территориальной целостности Грузии. Так, 7 июля 2019 года комитет Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе принял предложенную Грузией резолюцию с призывом к России отменить решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Грузию в марте 2019 года заявил о поддержке территориальной целостности страны.

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