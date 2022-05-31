Пользователи соцсетей усомнились в проверке условий отбора добровольцев в Чечне

31 мая 2022, 15:08

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Кандидаты для участия в военной операции на Украине не должны иметь лишнего веса и геморроя, а также рассказать своим родным о намерении отправиться добровольцем, сообщили СМИ. Непонятно, как именно проверяются сведения, предоставленные кандидатами в добровольцы, указали пользователи Instagram*.

Как писал "Кавказский узел", 27 мая из Грозного на Украину отправилась группа из 200 добровольцев. В Чечне они проходили обучение по тактической стрельбе, а также ведению боя в лесном массиве, сообщили республиканские СМИ. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечню приезжают "сотни жителей России", чтобы пройти обучение в Гудермесе и отправиться добровольцами на Украину, заявил сегодня Рамзан Кадыров. Число добровольцев должны пополнить сыновья депутатов, указали авторы комментариев к этому сообщению в Telegram.

Рамзан Кадыров регулярно сообщает об отправке на Украину из Чечни отрядов добровольцев, в том числе жителей других регионов страны. Кроме того, 18 мая он объявил, что около 3000 чеченских бойцов отправлено на Украину с начала военной спецоперации.

В качестве добровольцев для участия в военной операции на Украине принимают мужчин с гражданством России в возрасте от 20 до 49 лет. "Физически и психически здоровых. В хорошей физической форме. Опыт военной службы необязателен", - сообщило 29 мая агентство "Грозный информ" на своей странице в Instagram*. Чтобы стать добровольцем, необходимо предъявить документы - паспорт, ИНН, СНИЛС, а также номер банковского счета и желательно военный билет. При этом важно, чтобы кандидаты на участие в специальной военной операции поставили в известность о своих планах родных (мать, отца, жену), указано в публикации.

В публикации приведены данные об оплате за участие в военной операции на Украине и дополнительных выплатах в случае гибели или ранения, а также при уничтожении военной техники.

Критерии отбора по здоровью - отсутствие серьезных заболеваний, а также лишнего веса, сообщило сегодня издание "Кавказ. Реалии"** со ссылкой на Тelegram-канал добровольцев. В частности, не допускаются к участю в спецоперации кандидаты с эпилепсией, грыжами, геморроем, хроническим простатитом и лишним весом. При этом подчеркивается, что проезд до Грозного будет оплачен лишь тем кандидатам, которые соответствуют всем условиям, в том числе критериям по здоровью.

Публикация на странице в Instagram ЧГТРК "Грозный" набрала к 14.40 мск 31 мая 13 комментариев. Один из пользователей выразил сомнение, что описанные условия будут проверяться в полной мере. "А вы как узнаёте, поставил он известность своих родных или нет?", - поинтересовалась m_saida_d. Пользователь mariya_r_2301 спросила, принимают ли женщин для участия в военной операции на Украине. "Увы, но вас туда не пустят", - ответил ей volk_049_53.

Другие пользователи также поспорили о том, как должны проверяться предоставленные участвующими в военной операции на Украине добровольцами сведения об их деятельности, в частности, об уничтожении военной техники.

В видеоролике, опубликованном Кадыровым 5 мая, утверждалось, что добровольцы прошли обучение в Гудермесе "с лучшими инструкторами", а еженедельно из Чечни отправляется 200 добровольцев. Подготовить за неделю около 200 добровольцев реально, если у них уже есть опыт военной службы, пояснил ранее "Кавказскому узлу" военный эксперт Василий Дандыкин. Данные Кадырова сомнительны, база в Гудермесе не может обеспечить такой масштаб подготовки добровольцев, указал полковник ФСБ в запасе Геннадий Гудков. Опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты ранее также сочли недостаточным названный Кадыровым срок подготовки для участия в спецоперации.

Отправкой отрядов чеченских силовиков и других добровольцев для участия в военной операции на Украине Рамзан Кадыров выделился среди глав регионов Северного Кавказа, чтобы подчеркнуть преданность Путину, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. Это продиктовано тем, что ни в одной другой республике Северного Кавказа нет такого числа силовиков, пояснил, в частности, политолог, автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко. "Разве есть у кого-то гвардии? Есть у кого-то закаленные в чеченских войнах бойцы и их потомки? Нет ни у кого", – сказал он.

"Кавказский узел" также писал, что ранее чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" сообщила о поступивших от жителей Чечни просьбах помочь избежать отправки на Украину, По утверждениям этих людей, они не являются работниками силовых или военных структур, и даже инвалидность не является спасением от отправки в Украину", – сказано в сообщении в Telegram-канале ассоциации.

Подписанный по принуждению контракт не имеет юридической силы, и пока не объявлено военное положение, можно отказаться от отправки в зону боевых действиях за границей, написав соответствующий рапорт, прокомментировали юристы информацию о принуждении жителей Чечни к участию в операции на Украине.

Попытки принудить к подписанию контракта могут быть предприняты в отношении призывников, какой-то офицер может попробовать заставить призывника подписать контракт, но любой призывник может отказаться от подписания, просто заявив о своем нежелании делать это, заявила ранее ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.

После начала военной операции на Украине Рамзан Кадыров лишь 1 марта сообщил о гибели двух уроженцев Чечни. Еще о семи погибших сообщило 7 апреля государственное информагентство "Чечня сегодня". "Кавказский узел" ведет составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

** приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.