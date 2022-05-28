Власти Чечни отчитались об отправке и подготовке новых групп добровольцев

28 мая 2022, 23:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Группа добровольцев отправилась из Грозного, чтобы принять участие в военной операции на Украине, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. На базе Российского университета спецназа еще одна группа бойцов готовится к участию в военной операции, сообщила ЧГТРК "Грозный".

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров регулярно сообщает об отправке на Украину из Чечни отрядов добровольцев, в том числе жителей других регионов страны, и публикует видеоотчеты от командиров подразделений. Об отправке очередного отряда из 600 добровольцев он сообщил, в частности, 14 мая. Некоторые пользователи Telegram поинтересовались в комментариях к его публикации о том, сколько всего добровольцев отправлено, а также призвали озвучить данные о числе погибших в спецоперации.

Всего около 3000 чеченских бойцов отправлены на Украину с начала военной спецоперации, сообщил 18 мая Кадыров.

Из Грозного для участия в военной операции на Украину отправилась новая группа добровольцев, сообщил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров. "Очередную группу бойцов из Грозного мы проводили накануне днем (27 мая)", - написал он сегодня в своем Telegram-канале.

В группе добровольцев было 200 человек, сообщило сегодня агентство "Грозный-Информ". В Чечне бойцы проходили обучение по тактической стрельбе, а также ведению боя в лесном массиве. Из Грозного еженедельно на Украину отправляются группы из 200 добровольцев, информировало агентство.

В Чечне очередная группа добровольцев готовится к участию в военной операции, сообщила сегодня на своей странице в Instagram* ЧГТРК "Грозный".

"Военному делу они обучаются в Российском университете спецназа в Гудермесе у лучших бойцов. В состав добровольческой группы вошли представители разных народностей, которые приехали из различных городов России. Многие из них уже имеют боевой опыт", - говорится в сообщении телекомпании.

Напомним, что ранее чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" сообщила о сообщениях жителей Чечни с просьбой помочь избежать отправки на Украину, По утверждениям этих людей, они не являются работниками силовых или военных структур, и даже инвалидность не является спасением от отправки в Украину", – сказано в сообщении в Telegram-канале ассоциации.

Подписанный по принуждению контракт не имеет юридической силы, и пока не объявлено военное положение, можно отказаться от отправки в зону боевых действиях за границей, написав соответствующий рапорт, прокомментировали юристы информацию о принуждении жителей Чечни к участию в операции на Украине.

Попытки принудить к подписанию контракта могут быть предприняты в отношении призывников, какой-то офицер может попробовать заставить призывника подписать контракт, но любой призывник может отказаться от подписания, просто заявив о своем нежелании делать это, заявила ранее ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.

После начала военной операции на Украине Рамзан Кадыров лишь 1 марта сообщил о гибели двух уроженцев Чечни. Еще о семи погибших сообщило 7 апреля государственное информагентство "Чечня сегодня". "Кавказский узел" ведет составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.