Подготовка силовиков для военной операции на Украине стала политическим козырем Кадырова

06 мая 2022, 17:19

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Отправкой отрядов чеченских силовиков и других добровольцев в Донбасс Рамзан Кадыров выделился среди глав регионов Северного Кавказа, чтобы подчеркнуть преданность Путину, указали кавказоведы и военные эксперты. На статус Кадырова в глазах Кремля повлияло и его участие в организации базы Росгвардии в Гудермесе, пояснили они.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров регулярно сообщает об отправке на Украину отрядов добровольцев и публикует видеоотчеты от командиров подразделений чеченских силовиков, находящихся там. Об отправке очередного отряда из 200 бойцов он отчитался 5 мая. Каждый из добровольцев, среди которых жители и других регионов страны, прошел полный курс подготовки в Российском университете спецназа в Гудермесе, где профессиональные инструкторы обучили их азам военного искусства, заявил ранее глава Чечни. Опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты сочли недостаточным 10-дневный срок подготовки для участия в спецоперации.

В видеоролике, опубликованном Кадыровым 5 мая, утверждается, что добровольцы прошли обучение в Гудермесе "с лучшими инструкторами", а еженедельно из Чечни отправляется 200 добровольцев. Подготовить за неделю около 200 добровольцев реально, если у них уже есть опыт военной службы, пояснил ранее "Кавказскому узлу" военный эксперт Василий Дандыкин. Данные Кадырова сомнительны, база в Гудермесе не может обеспечить такой масштаб подготовки добровольцев, указал полковник ФСБ в запасе Геннадий Гудков.

Рамзан Кадыров – единственный из руководителей северокавказских регионов, который принимает активное участие в сопровождении спецоперации на Украине, отметил корреспонденту "Кавказского узла" политолог, автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко.

По его словам, это продиктовано тем, что ни в одной другой республике Северного Кавказа нет такого числа силовиков. "Разве есть у кого-то гвардии? Есть у кого-то закаленные в чеченских войнах бойцы и их потомки? Нет ни у кого", - указал кавказовед.

Отправкой на Украину своих силовиков "Кадыров подтвердил Путину свою преданность", добавил Малашенко. "Но я не знаю, как отнеслись к этому в войсках. Не слышал ни от кого [мнения]", - сказал он.

В мае 2019 года глава Чечни отреагировал на информацию о своей возможной отставке с последующим повышением до вице-премьера демонстративным отказом от амбиций федерального чиновника. При этом политологи неоднократно расценивали действия и заявления Рамзана Кадырова как претензии на более высокие политические должности. В октябре того же года Кадыров заверил журналистов, что не хочет работать вне Чечни и не претендует на должность федерального уровня.

Рамзан Кадыров принимал непосредственное участие и в обеспечении постройки федеральной базы Росгвардии в Гудермесе, напомнил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Кадыров не последнюю роль играл в подготовке росгвардейцев к отправке на Украину. И в устройстве росгвардейского центра на федеральном уровне", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

База, по его словам, сейчас является центром Росгвардии и относится к федеральным структурам. "Ко многим разным программам привлекают бизнесменов. Но я не думаю, что они горят желанием [в них участвовать]. Бизнесмены сказали, что раз так, то мы берем на себя строительство данного центра [Росгвардии]", - рассказал Кутаев.

Идея создать в Гудермесе Международный учебный центр сил спецназа возникла у Рамзана Кадырова примерно в 2013 году, рассказал в марте 2017 года помощник главы Чечни по силовому блоку Даниил Мартынов, незадолго до того ставший также замначальника чеченского управления Росгвардии. По словам Мартынова, "структура является частной и не подчинена ни одному ведомству", а в ее строительство "по собственному желанию" инвестируют средства чеченские бизнесмены, "которые добились значительных успехов в бизнесе в Москве, Питере и других регионах страны", сообщило 16 марта 2017 года РБК.

База в Гудермесе – федеральная структура, убежден полковник ФСБ России в запасе, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков. "Но так как батальоны Кадырова частные, хотя финансируются за федеральные деньги – о чем мы прекрасно знаем – «оболочка» может быть частной, но задачи ставит федеральный центр перед Кадыровым", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

У Кадырова всегда был особый статус, добавил он. "Не разделяю – региональный или федеральный. Особый", - сказал Гудков.

Президент Ассоциации ветеранов подразделения "Альфа" Сергей Гончаров выразил доверие словам Мартынова об учебном центре в Гудермесе. "Мартынов является помощником Кадырова по силовому блоку. Если Кадыров располагает той информацией, которой располагает Мартынов, которого я хорошо знаю (Мартынов - бывший сотрудник спецгруппы ФСБ "Альфа". – Прим. "Кавказского узла"), то на данном этапе [в вопросе о статусе базы] можно поставить точку", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Гончаров, добавив, что сам не располагает информацией о том, является центр частной или федеральной структурой.

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