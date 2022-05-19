Дагестанка задержана в Москве за пикет с требованием наказать убийц брата

19 мая 2022, 20:52

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Сестра махачкалинца Гасана Абдуллаева, убитого в августе 2021 года, вышла с плакатом к приемной ФСБ в Москве, требуя найти и наказать виновных.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 15 августа 2021 года на западе Москвы был застрелен 28-летний уроженец столицы Дагестана Гасан Абдуллаев, сообщили источники. Следком отчитался о начале расследования. На месте преступления были обнаружены 15 гильз, ключи от автомобиля, банковская карта и мобильный телефон. По одной из версий все участники инцидента являлись уроженцами Северного Кавказа.

Уроженка Дагестана, сестра убитого в августе 2021 года Гасана Абдуллаев, вышла на одиночный пикет в Москве у приемной ФСБ, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

На пикете девушка выразила свое возмущение тем, что убийцы ее брата до сих про не найдены. На ее плакате был призыв к справедливому наказанию для убийц. "Она обвинила в гибели Абдуллаева “кадыровцев”, которые до сих пор не арестованы. Пикетчицу быстро задержали, сейчас она общается с сотрудниками полиции", - сказано в сообщении telegram-канала "Осторожно, Москва".

Следственный комитет после гибели ее брата завел уголовное дело, но с тех пор новой информации так не поступило, уточнил сегодня "ДОШ".

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