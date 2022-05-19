Приемная ФСБ в Москве. Фото: https://yandex.ru/maps/org/federalnaya_sluzhba_bezopasnosti_rf/1075317598/gallery/?ll=37.624812%2C55.761832&photos%5Bbusiness%5D=1075317598&photos%5Bid%5D=urn%3Ayandex%3Asprav%3Aphoto%3A90942067&z=16

19 мая 2022, 20:52

Дагестанка задержана в Москве за пикет с требованием наказать убийц брата

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сестра махачкалинца Гасана Абдуллаева, убитого в августе 2021 года, вышла с плакатом к приемной ФСБ в Москве, требуя найти и наказать виновных.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 15 августа 2021 года на западе Москвы был застрелен 28-летний уроженец столицы Дагестана Гасан Абдуллаев, сообщили источники. Следком отчитался о начале расследования. На месте преступления были обнаружены 15 гильз, ключи от автомобиля, банковская карта и мобильный телефон. По одной из версий все участники инцидента являлись уроженцами Северного Кавказа.

Уроженка Дагестана, сестра убитого в августе 2021 года Гасана Абдуллаев, вышла на одиночный пикет в Москве у приемной ФСБ, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

На пикете девушка выразила свое возмущение тем, что убийцы ее брата до сих про не найдены. На ее плакате был призыв к справедливому наказанию для убийц. "Она обвинила в гибели Абдуллаева “кадыровцев”, которые до сих пор не арестованы. Пикетчицу быстро задержали, сейчас она общается с сотрудниками полиции", - сказано в сообщении telegram-канала "Осторожно, Москва". 

Следственный комитет после гибели ее брата завел уголовное дело, но с тех пор новой информации так не поступило, уточнил сегодня "ДОШ".

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Нападение на силовиков в Табасаранском районе стало первым в Дагестане за 10 месяцев", "Конфликтологи призвали уделить внимание семьям бывших боевиков на Северном Кавказе", "ЕСПЧ встал на сторону отца убитого силовиками жителя Ингушетии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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