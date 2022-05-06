Три жителя Махачкалы задержаны после стрельбы на заправке

06 мая 2022, 18:53

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На заправке в Махачкале возникла драка, которая переросла в перестрелку. Три человека задержаны, расследование начато по статье о хулиганстве, отчиталось МВД Дагестана.

Перестрелка произошла на заправке, сообщило сегодня МВД Дагестана. "В 16:06 мск на автозаправке в Махачкале, трое местных жителей открыли стрельбу из травматического оружия. Прибывшие на место полицейские задержали всех подозреваемых", - отчиталось сегодня ведомство. В сообщении отмечается, что конфликт произошел 3 мая.

Задержанным 24 и 22 года, они открыли стрельбу после скандала на фоне имеющегося конфликта. Начато расследование уголовного дела по статье о хулиганстве говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ведомство опубликовало видеозапись с камер наблюдения на заправке. Как следует из записи, на заправку подъехала машина темного цвета, из нее вышел мужчина, к нему подошли два человека, которые уже находились на заправке. В машине, которая отъехала в сторону дороги, оставались еще не менее двух человек. Затем к троим собравшимся подошли еще трое и сразу началась драка, в которой принимали участие не менее четырех человек. Двое мужчин, которые были на заправке стали отходить назад, а мужчина, который приехал первым, достал пистолет. За ним пистолеты достали еще два человека. Через несколько секунд все приехавшие уехали на машине. При этом около заправки стояла полицейская машина, и двое сотрудников правоохранительных органов также вели стрельбу, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале МВД Дагестана, которое перепостил YouTube-канал "Новости ННТ".

Перестрелка произошла по улице Абубакарова на заправке Fuel. По предварительным данным, две группы молодых парней назначили встречу на заправке. В результате разговор перерос в перестрелку с применением травматического оружия, сообщило сегодня РИА "Дагестан".

Конфликт возник из-за девушки, молодые люди назначили встречу, чтобы выяснять, кто может с ней встречаться, уточняет Telegram-канал Baza.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле два человека получили ранения в результате стрельбы в Дагогнях, участники инцидента задержаны. Молодые люди собрались обсудить конфликтную ситуацию, но разговор вылился в перестрелку, сообщило МВД Дагестана.

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