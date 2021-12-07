07 декабря 2021, 15:26

Суд отменил приговор уроженцам Дагестана по делу о перестрелке в "Москва-Сити"

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дело о перестрелке в Москва-Сити возвращено на новое рассмотрение, решение суда первой инстанции, которым дагестанские спортсмены Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов приговорены к длительным срокам лишения свободы, отменено, сообщили сегодня адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", суд признал бывших дагестанских спортсменов Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова виновными в перестрелке в башне комплекса "Москва-Сити" в 2017 году и приговорил их к 16 и 15 годам заключения соответственно.

По версии следствия и суда, 17 ноября 2017 года Исмаилов, Хамидов и "сопровождавшие их не менее 10 вооруженных лиц" находились на праздничном мероприятии в ресторане башни "Око", где "при отсутствии значимого повода вступили в конфликт с отвечающими за безопасность гостей работниками". Конфликт перерос в перестрелку. В результате стрельбы в "Москва-Сити" шесть человек получили ранения, один из раненых позднее умер. В феврале по этому делу был также арестован чемпион России по кикбоксингу Саид Асадулаев, в сентябре расследование дела было завершено, материалы дела переданы на ознакомление.

Мосгорсуд  сегодня отменил приговор суда первой инстанции по делу стрельбе в "Москва-Сити" в 2017 году в отношении двух бывших членов спортивного клуба боевых искусств "Скорпион" Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова, сообщил сегодня адвокат Андрей Орлов.

"Приговор в отношении Исмаилова и Хамидова отменен, дело направлено на новое рассмотрение. Основания отмены узнаем после изготовления решения суда в полном объеме", - процитировало слова адвоката ТАСС.

Об отмене приговора сообщил также адвокат Алхас Абагаджава.  "В Мосгорсуде услышали то, во что не сразу могли поверить. "Приговор отменить, дело направить на новое рассмотрение". Обвинительный! Постановленный на вердикте присяжных!" - подчеркнул он на своей странице в Facebook.

Апелляция поступила в суд 11 октября, состоялись три заседания суда, решение было вынесено сегодня, следует из карторчки дела на сайте Мосгорсуда.

Примечание:

"Обыски у бизнесмена из Дагестана прошли после перестрелки в "Москва-Сити", "Суд отказался смягчить наказание Раюдину Юсуфову", "Конфликт с покровителем назван причиной краха клана Арашуковых".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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