Два человека пострадали при перестрелке в Дагогнях

19 апреля 2022, 19:17

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Два человека получили ранения в результате стрельбы в Дагогнях, участники инцидента задержаны. Молодые люди собрались обсудить конфликтную ситуацию, но разговор вылился в перестрелку, сообщило МВД Дагестана.

Перестрелка произошла сегодня днем в городе Дагестанские огни.

По данным МВД Дагестана, "группа молодых людей из пяти человек собиралась обсудить имеющуюся конфликтную ситуацию". Однако участники встречи открыли огонь. "Погибших в перестрелке нет. Двое из участников были доставлены в медучреждение, но один из них после осмотра врачей отпущен", - сообщило ведомство на своей странице в Telegram.

Участники перестрелки задержаны, говорится в публикации. Ведомство опубликовало фотографии пистолета, винтовки, гильз лежащих на земле, а также снимки частного дома.

Госпитализированы три участника перестрелки, один из них помещен в реанимацию, сообщил ранее "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"Кавказский узел" также писал, что 5 августа 2021 года у кафе в центре Махачкалы произошел конфликт, три участника драки были доставлены в больницу с ножевыми ранениями.

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