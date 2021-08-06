06 августа 2021, 04:55

Три человека госпитализированы после драки в Махачкале

Участники конфликта в центре Махачкалы доставлены в больницу с ножевыми ранениями, сообщило МВД по Дагестану.

Инцидент произошёл 5 августа на центральной городской площади.

Молодые люди подрались  возле кафе, трое из них получили ножевые ранения, сообщил со ссылкой на пресс-службу МВД по Дагестану "Интерфакс". 

Пострадавшие госпитализированы, возбуждено уголовное дело, информировал ТАСС. Статья, по которой расследуется дело, не указывается.

Полиция разыскивает еще  троих человек, которые, предположительно, участвовали в драке, сообщил со ссылкой на ведомство РИА "Новости".

На сайте МВД по Дагестану сообщения об инциденте по состоянию на 3.50 мск 6 августа нет. 

"Кавказский узел" также писал, что в конце мая суд признал бывших дагестанских спортсменов Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова виновными в перестрелке в башне комплекса "Москва-Сити" в 2017 году и приговорил их к 16 и 15 годам заключения соответственно.

Примечание:

"Глава района в Дагестане признан виновным в махинациях с землей", "ФСБ сообщила о задержании изготовителей оружия на юге России", "Родные жителя Кубани назвали сфабрикованным дело об участии в рейде Басаева на Дагестан".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

06 августа 2021, 05:52

06 августа 2021, 03:58

06 августа 2021, 03:00

06 августа 2021, 02:02

06 августа 2021, 01:05

  • Продлен арест четырем Свидетелям Иеговы* из Ростовской области

    Ростовский областной суд оставил под стражей на три месяца Свидетелей Иеговы* Алексея Горелого, Никиту Моисеева, Олега Шидловского и Евгения Разумова, обвиняемых в экстремизме. Следствие завершено, а содержание в СИЗО затягивает ознакомление обвиняемых с делом, указали адвокаты.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи