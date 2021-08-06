Три человека госпитализированы после драки в Махачкале

06 августа 2021, 04:55

Участники конфликта в центре Махачкалы доставлены в больницу с ножевыми ранениями, сообщило МВД по Дагестану.

Инцидент произошёл 5 августа на центральной городской площади.

Молодые люди подрались возле кафе, трое из них получили ножевые ранения, сообщил со ссылкой на пресс-службу МВД по Дагестану "Интерфакс".

Пострадавшие госпитализированы, возбуждено уголовное дело, информировал ТАСС. Статья, по которой расследуется дело, не указывается.

Полиция разыскивает еще троих человек, которые, предположительно, участвовали в драке, сообщил со ссылкой на ведомство РИА "Новости".

На сайте МВД по Дагестану сообщения об инциденте по состоянию на 3.50 мск 6 августа нет.

"Кавказский узел" также писал, что в конце мая суд признал бывших дагестанских спортсменов Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова виновными в перестрелке в башне комплекса "Москва-Сити" в 2017 году и приговорил их к 16 и 15 годам заключения соответственно.