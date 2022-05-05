Суд обязал ЦИК Южной Осетии определиться в вопросе дополнительных участков на выборах

05 мая 2022, 18:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Центризбирком Южной Осетии обязан рассмотреть вопрос об открытии дополнительных участков в Северной Осетии для голосования на выборах президента, постановил сегодня Верховный суд республики, не уточнив сроки рассмотрения. Депутаты парламента не собрались сегодня на сессию для ответа на запрос ЦИК о толковании норм закона о возможности создания новых участков.

Как писал "Кавказский узел", второй тур выборов президента Южной Осетии ЦИК назначил на четверг, 28 апреля, а Верховный суд республики отменил это решение, удовлетворив требование живущих во Владикавказе избирателей о переносе голосования на выходной день. Центризбирком назначил второй тур выборов президента на 8 мая. Верховный суд Южной Осетии назначил на 5 мая рассмотрение иска избирателей, проживающих в Северной Осетии, с требованием открыть дополнительные участки для голосования во втором туре президентских выборов. Центризбирком попросил парламент разъяснить особенности применения законодательства по этому вопросу.

10 апреля прошел первый тур выборов президента Южной Осетии. Лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, набравший 38,55% голосов, и действующий президент Анатолий Бибилов (34,95% голосов) вышли во второй тур. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о президентских выборах в Южной Осетии". 26 апреля в Южной Осетии завершился второй тур дебатов кандидатов в президенты. Кандидаты не представили свои программы, а их споры свелись к взаимным претензиям в экспрессивной форме, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты из Северной Осетии Алик Пухаев и Сослан Джусоев.

В Верховный суд республики обратилась группа избирателей с административным исковым заявлением о признании незаконным бездействие ЦИК и обязательстве рассмотреть вопрос открытия дополнительных избирательных участков в РСО-Алания, позже из пяти истцов трое отозвали заявления, сообщила пресс-секретарь суда Зарина Тедеева.

"Верховный суд Республики Южная Осетия оставил без удовлетворения требования одного административного истца, другого истца - удовлетворил, признал незаконным бездействие ЦИК. Обязал Центризбирком Южной Осетии рассмотреть на основании заявления административного истца вопрос об образовании дополнительных участков в Республике Северная Осетия - Алания", - процитировало ее ИА "Рес".

Тедеева пояснила, что сроки исполнения решения суда не оговорены. Решение суда может быть обжаловано в Кассационной коллегии Верховного суда республики, говорится в публикации.

Сегодня в парламенте Южной Осетии должно было состояться заседание в связи с запросом Центризбиркома о толковании норм законов по поводу возможности открытия дополнительных избирательных участков на территории Северной Осетии. Однако на заседание не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщил спикер парламента Алан Тадтаев. "Кворума нет ни для президиума, ни для сессии. Некоторые члены президиума находятся за пределами республики", – привело его слова агентство "Спутник-Южная Осетия". На заседании отсутствовало большинство депутатов от партии "Единая Осетия" и депутаты от партии "Единство народа", отмечается в публикации.

Кандидат в президенты Южной Осетии Алан Гаглоев опубликовал сегодня фотографии депутатских запросов, адресованных начальнику Управления паспортно-визовой службы МИД Южной Осетии и председателю комиссии по вопросам гражданства. Депутаты попросили предоставить информацию о количестве выданных паспортов с января по май 2022 года, а также предоставить копии указов президента о предоставлении гражданства Южной Осетии за тот же период, говорится в сообщении в Telegram-канале Гаглоева.

Под заявлениями подписались депутаты Зита Бесаева, Роберт Остаев, Дзамбулат Медоев, Алан Гаглоев (однофамилец кандидата в президенты - Прим. "Кавказского узла") и Алан Алборов.

Напомним, не менее 10 государств отказались признать выборы в Южной Осетии и выступили в поддержку территориальной целостности Грузии. Аналогичное заявление сделал представитель Евросоюза. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией после "Пятидневной войны" 2008 года. Итоги прошлых выборов президента Южной Осетии, которые прошли в 2017 году, отказались признать, помимо Грузии, США, Евросоюз, НАТО и Азербайджан.

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Материалы о ходе предвыборной кампании и выборах президента Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы в Южной Осетии".

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