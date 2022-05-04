Иск о дополнительных избирательных участках поступил в Верховный суд Южной Осетии

04 мая 2022, 18:18

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Верховный суд Южной Осетии рассмотрит 5 мая иск избирателей, проживающих в Северной Осетии, с требованием открыть дополнительные участки для голосования во втором туре президентских выборов. Центризбирком попросил парламент разъяснить особенности применения законодательства по этому вопросу.

Как сообщал "Кавказский узел", второй тур выборов президента Южной Осетии ЦИК назначил на четверг, 28 апреля, а Верховный суд Южной Осетии отменил это решение, удовлетворив требование живущих во Владикавказе избирателей о переносе голосования на выходной день. Центризбирком назначил второй тур выборов президента на 8 мая и признал недействительными избирательные бюллетени, напечатанные к 28 апреля.

10 апреля прошел первый тур выборов президента Южной Осетии. Лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, набравший 38,55% голосов, и действующий президент Анатолий Бибилов (34,95% голосов) вышли во второй тур. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о президентских выборах в Южной Осетии". 26 апреля в Южной Осетии завершился второй тур дебатов кандидатов в президенты. Кандидаты не представили свои программы, а их споры свелись к взаимным претензиям в экспрессивной форме, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты из Северной Осетии Алик Пухаев и Сослан Джусоев.

Верховный суд Южной Осетии рассмотрит 5 мая групповой иск с требованием открыть дополнительные участки в Северной Осетии ко второму туру выборов президента Южной Осетии. "В Верховный суд обратилась группа избирателей с административным исковым заявлением о признании незаконным бездействие Центральной избирательной комиссии и обязании ее рассмотреть вопрос открытия дополнительных избирательных участков в РСО-Алания", - процитировало ИА "Рес" сообщение пресс-службы суда.

Центризбирком направил в парламент Южной Осетии запрос с просьбой дать толкование законов по организации выборов, рассказал представитель Центризбиркома Игорь Чочиев. В частности, комиссия попросила разъяснить возможность и сроки создания дополнительных избирательных участков за пределами Южной Осетии, а также сроки и порядок формирования участковых избирательных комиссий непосредственно перед проведением повторного голосования по выборам президента Южной Осетии, пишет сегодня газета "Южная Осетия".

Сорок тысяч новых избирательных бюллетеней для голосования во втором туре были отпечатаны 3 мая, сообщил представитель ЦИК. Он заверил, что подготовка к выборам продолжается. "Все участковые избирательные комиссии готовятся к дате голосования – 8 мая. Все технические моменты будут улажены до дня повторного голосования на выборах президента республики и все участковые избирательные комиссии будут готовы 8 мая, в 08.00 будут открыты избирательные участки", - приводятся слова Чочиева в публикации.

Напомним, не менее 10 государств отказались признать выборы в Южной Осетии и выступили в поддержку территориальной целостности Грузии. Аналогичное заявление сделал представитель Евросоюза. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией после "Пятидневной войны" 2008 года. Итоги прошлых выборов президента Южной Осетии, которые прошли в 2017 году, отказались признать, помимо Грузии, США, Евросоюз, НАТО и Азербайджан.

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Материалы о ходе предвыборной кампании и выборах президента Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы в Южной Осетии".

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