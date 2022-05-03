Центризбирком Южной Осетии забраковал бюллетени ко второму туру выборов

03 мая 2022, 01:56

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Избирательные бюллетени, напечатанные к назначенному на 28 мая голосованию во втором туре выборов президента, признаны недействительными, к 8 мая напечатают 40 тысяч новых бюллетеней, сообщил Центризбирком Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", второй тур выборов президента Южной Осетии ЦИК назначил на четверг, 28 апреля, а Верховный суд Южной Осетии отменил это решение, удовлетворив требование живущих во Владикавказе избирателей о переносе голосования на выходной день. Центризбирком назначил второй тур выборов президента на 8 мая. 26 апреля в Южной Осетии завершился второй тур дебатов кандидатов в президенты. Кандидаты не представили свои программы, а их споры свелись к взаимным претензиям в экспрессивной форме, указали опрошенные «Кавказским узлом» эксперты из Северной Осетии Алик Пухаев и Сослан Джусоев.

10 апреля прошел первый тур выборов президента Южной Осетии. Лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, набравший 38,55% голосов, и действующий президент Анатолий Бибилов (34,95% голосов) вышли во второй тур. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о президентских выборах в Южной Осетии". Кандидаты в президенты Южной Осетии Алан Гаглоев и Анатолий Бибилов не продемонстрировали различных идеологических позиций в ходе предвыборной кампании, а заявление Бибилова о столкновении двух идеологий является лишь попыткой набрать дополнительные очки, указали 13 апреля опрошенные «Кавказским узлом» аналитики.

Новые 40 тысяч бюллетеней для повторного голосования на выборах президента, назначенного на 8 мая, в отпечатают сегодня, 3 мая, сообщило агентство "РЕС".

Ранее на основании решения Верховного суда 40 тысяч избирательных бюллетеней, изготовленных для повторного голосования 28 апреля, были признаны недействительными, говорится в опубликованном на сайте постановления Центризбиркома Южной Осетии.

"Уничтожить избирательные бюллетени, изготовленные для повторного голосования, назначенного на 28 апреля 2022 года при проведении выборов Президента Республики Южная Осетия в количестве 40 000 (сорок тысяч) штук", - указано в документе.

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