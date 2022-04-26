Суд отказался рассматривать жалобу Бахтияра Гаджиева на бездействие прокуратуры

26 апреля 2022, 19:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сабаильский суд в Баку не принял к производству жалобу главы НПО "Позитивные перемены" Бахтияра Гаджиева об отсутствии расследования по его заявлению о насилии со стороны сотрудников полиции 9 марта, сообщил сам активист. Жалобы на пытки в органах полиции или местах заключения в Азербайджане практически не расследуются, отметил глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

Как писал "Кавказский узел", глава НПО "Позитивные перемены" Бахтияр Гаджиев сообщил, что после его акции протеста перед зданием МВД Азербайджана 9 марта был избит силовиками. Гаджиев вышел на акцию протеста, чтобы привлечь внимание к его жалобам. ответа на которые он так и не получил. МВД Азербайджана сообщило, что полиция вмешалась, так как Гаджиев планировал поджечь себя, однако активист опроверг это утверждение.

В связи с действиями силовиков Бахтияр Гаджиев обратился с жалобой в генеральную прокуратуру Азербайджана, Сабаильскую районную прокуратуру и Хатаинскую районную прокуратуру, рассказал он корреспонденту "Кавказского узла". "Я пожаловался на действия силовиков в Сабаильскую районную прокуратуру, Хатаинскую районную прокуратуру и Генеральную прокуратуру Азербайджана. Меня задержали на территории Сабаильского района, а дальнейшее давление оказывалось в столичной полиции, территориально относящейся юрисдикции Хатаинского района. Я просил расследовать физическое давление на меня, наказать виновных. Однако никакого эффективного расследования не было. Из Сабаильской районной прокуратуры и Хатаинской районной прокуратуры мне направили отписки, что моя жалоба направления в Главное управление полиции города Баку. Это при том, что я как раз жаловался на сотрудников и замначальника этого ведомства", - отметил Гаджиев.

По закону органы прокуратуры должны были в течение 30 дней принять решения по жалобам, отметил активист. "Поскольку никаких решений не было принято, никто не был наказан, 18 апреля я обратился в Сабаильский районный суд, чтобы он обязал органы прокуратуры расследовать (действия) полиции", - продолжил Гаджиев.

Однако Сабаильский суд не принял его жалобу в производство, сообщил он. "Судья Гюнель Самедова мотивировала это тем, что я не приложил доказательства того, что жалобы были отправлены мной в органы прокуратуры и зарегистрированы там. Это лишь предлог, чтобы не принимать заявление в производство. Все необходимые доказательства я собирался представить на слушаниях по существу", - сказал Гаджиев. По его словам, дальнейшие действия он определит после консультаций с юристами.

Гаджиев также сообщил, что пока нет никакой новой информации о расследовании его похищения 21 апреля.

21 апреля четверо неизвестных в масках напали на активиста Бахтияра Гаджиева в Баку и похитили его. По словам Гаджиева, применив насилие, они требовали удалить критические посты о главе МВД Азербайджана. Гаджиев сообщил, что после этого добился приема у замминистра внутренних дел Исмета Алиева, но на встрече пришел к выводу, что у силовиков "нет намерения объективно расследовать это дело". По факту похищения и физического давления начато расследование уголовного дела о хулиганстве, сообщил пострадавший 25 апреля. Расследование ведется по статье 221.1 УК (хулиганство, - прим. "Кавказского узла")", - сказал Гаджиев.

В Сабаильском районном суде подтвердили информацию об отказе в принятии жалобы Гаджиева в производство, воздержавшись при этом комментариев о причинах такого решения.

В Хатаинской районной прокуратуре заявили, что "по всем жалобам проводятся расследования в соответствии с требованиями закона". "В том числе и по жалобе (Гаджиева) ведется расследование в порядке, предусмотренном в законодательстве и ему самому о результатах будет предоставлена информация", - сказали корреспонденту "Кавказского узла" в ведомстве. Представители Сабаильской районной прокуратуры и Генеральной прокуратуры оказались недоступны для комментариев.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов отметил, что "жалобы на пытки, другие неправомерные действия в органах полиции или местах заключения в Азербайджане практически не расследуются". "Между правоохранительными и судебными органами существует своего рода круговая порука, они друг друга выгораживают, защищают, ибо все управляются из единого центра. От того, что суды зависимы от исполнительной власти, они покрывают силовиков", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Весной 2017 года в Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий против подразделений Минобороны Азербайджана была арестована группа военных и гражданских лиц. Следствие и суды по этому делу были закрытыми. Во время следственных действий восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно реабилитированы. В декабре 2021 года следствие по "Тертерскому делу" было возобновлено. Следователи признали потерпевшими 397 человек, которые подверглись пыткам в воинских частях, и приговоры 16 необоснованно осужденным по "Тертерскому делу" отменены. Кроме того, были арестованы семь человек, обвиненные в пытках военнослужащих.

"Практически единственным" исключением Гасанов назвал "Тертерское дело". "В этом деле масштабы пыток были настолько были велики, что по мере предания огласке стали вызывать негодование в обществе и в конечном итоге власти вынуждены были признать это и вести расследования, привлекать виновных к ответственности. И то, высокопоставленные чины, причастные к этим преступным деяниям, еще не наказаны", - заявил Гасанов.

Напомним, в апреле 2021 года Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу Гаджиева и обязал власти Азербайджана выплатить ему компенсацию на сумму 12 850 евро. Активист указывал на неправомерное задержание и содержание под стражей по обвинению в уклонении от службы в армии и просил признать нарушение статьи о запрете пыток и бесчеловечного отношения (статья 3 Европейской конвенции о правах человека).

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Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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