Число задержанных в Ереване активистов возросло до шести

26 апреля 2022, 14:27

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Силовики задержали по меньшей мере четырех оппозиционеров, принявших участие в акции протеста на ереванском проспекте. Задержанными числятся шесть активистов, сообщили в полиции Армении.

Как писал "Кавказский узел", сегодня два участника акции протеста у здания правительства Армении были задержаны за неповиновение полиции. Перед этим представители оппозиции призвали студентов ереванских вузов присоединиться к акции протеста против политики властей в отношении Нагорного Карабаха.

13 апреля премьер-министр Никол Пашинян не исключил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Его заявление вызвало возмущения в Армении, которые вылились в акции протеста. 22 апреля Пашинян заявил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. В тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян, ранее организовавший круглосуточную акцию протеста на площади в Ереване, анонсировал акции неповиновения с целью "отставки властей". Эти акции начались 25 апреля.

Сторонники оппозиции перекрыли сегодня проспект Комитаса на перекрестке с улицей Гюльбенкяна, заблокировав движение автомобилей. Активисты выложили на дорогу автомобильные шины и подожгли их. Полицейские вытеснили протестующих и убрали шины с проезжей части к тротуару, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте событий.

Вытеснив активистов с улицы, силовики задержали одного из них. Остальные направились в офис АРФ (Армянской революционной федерации) "Дашнакцутюн". Сотрудники полиции пошли за ними, однако зайти внутрь не смогли, поскольку адвокат партии "Дашнакцутюн" заявил, что "в офис полиция может войти лишь с разрешения суда".

Спустя некоторое время четверо активистов вышли из офиса, и через несколько метров полицейские задержали их, применив силу. Корреспонденту "Кавказского узла" силовики не позволили снимать происходящее.

Это акция информирования, первая такая акция прошла 25 апреля по всей территории Армении, сказала корреспонденту "Кавказского узла" депутат парламента от оппозиционной фракции "Айастан", член партии АРФ "Дашнакцутюн" Кристине Варданян. По ее словам, активисты призывают граждан присоединиться к намеченному на 18.30 (17.30 мск) шествию.

Помимо двух активистов, задержанных ранее у здания правительства, задержаны еще четыре активиста в разных местах, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" начальник Управления по связям со СМИ полиции Армении Зарзанд Габриелян. "Однако общее число подвергнутых приводу активистов еще уточняется", - добавил он.

Напомним, в армянском обществе достаточно велик запрос на смену власти, но у оппозиции недостаточно ресурсов для того, чтобы противостоять власти Никола Пашиняна, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи и политобозреватели.

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