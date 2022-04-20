Число пострадавших от отравления в Марьиных Колодцах выросло до 118

20 апреля 2022, 08:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Еще четыре ребенка и девять взрослых обратились к врачам в селе Марьины Колодцы, и общее число заболевших возросло до 118, сообщил глава Минераловодского округа. Двое детей переведены в больницу Ставрополя, уточнил он.

Как писал "Кавказский узел", к утру 18 апреля 105 человек (74 ребенка и 31 взрослый) обратились к врачам в селе Марьины Колодцы с признаками вирусно-кишечной инфекции. Госпитализированы 10 детей и один взрослый, сообщил и. о. главы Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко.

Об отравлении жителей села Вячеслав Сергиенко сообщил 17 апреля. При этом он опроверг слухи о том, что люди отравились водопроводной водой. Тем не менее жителям Марьиных Колодцев и еще восьми населенных пунктов был организован подвоз питьевой воды. Проверяется также версия об отравлении школьными продуктами питания.

По состоянию на 20 часов 19 апреля в участковую больницу села Марьины Колодцы с признаками кишечной инфекции неясной этиологии обратились 118 человек: 78 детей и 40 взрослых, написал вечером того же дня Вячеслав Сергиенко в своем Telegram-канале.

"Находятся на госпитализации всего восемь человек, из них семь детей и один взрослый. Двое детей переведены для дальнейшего лечения в детскую инфекционную больницу в город Ставрополь. Один ребёнок выписан с выздоровлением", - сообщил глава округа.

По его словам, 214 человек привиты вакциной от вирусного гепатита А. "Из них 47 детей и 167 взрослых. Начато профилактическое фагирование детского населения. На данный момент охвачено 90 детей. По распоряжению губернатора Ставропольского края все препараты выделяются пострадавшим бесплатно", - говорится в публикации.

Напомним, весной 2021 года в этом же селе произошло массовое отравление водопроводной водой. Первые 67 жителей села Марьины Колодцы обратились к врачам с симптомами отравления 30 марта 2021 года, а к 3 апреля 2021 года число пострадавших выросло до 162 человек. К 5 апреля все пострадавшие были выписаны из больниц.

Прокуратура края по итогам проверки пришла к выводу, что массовое отравление жителей села вызвано норовирусом, возбудитель которого содержался в водопроводной воде – ее пили все заболевшие.

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