105 человек обратились к врачам в селе Марьины Колодцы на Ставрополье

19 апреля 2022, 11:18

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74 ребенка и 31 взрослый обратились в больницу села Марьины Колодцы в Ставропольском крае с признаками вирусно-кишечной инфекции, привел данные на сегодняшнее утро исполняющий полномочия главы Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко.

Как писал "Кавказский узел", изначально сообщалось, что с признаками вирусно-кишечной инфекции в Марьино-Колодцевскую участковую больницу обратились 11 человек, в том числе дети. Исполняющий обязанности главы Минераловодского городского округа заявил, что информация о массовом отравлении водопроводной водой, появившаяся в соцсетях, не соответствует действительности. Позднее число обратившихся в больницу возросло до 37, а затем, на утро 18 апреля, - до 63. Прокуратура проводит проверку обстоятельств инцидента. Губернатор Ставрополья заявил, что в селе проведут дохлорирование воды. В Марьины Колодцы и еще восемь сел и хуторов был организован подвоз питьевой воды.

"На сегодняшний день, на семь часов утра, количество обратившихся [к врачам] - 105 человек, из них 74 ребенка и 31 взрослый. Темпы обращений детей снижаются, но немного увеличилось количество [обратившихся за медицинской помощью] взрослых... Госпитализированы 11 человек, из них 10 детей и один взрослый. При этом из 10 детей два обращения - повторно", - сказал исполняющий полномочия главы Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, принято решение ограничить деятельность двух школ и двух детских садов в селах Марьины Колодцы и Розовское. "Проводится проверка их санитарного состояния. Взяты пробы в пищеблоках, кранах. Проводится проверка поставщика продуктов питания в школы", - сказал Сергиенко.

Он также сообщил, что проверяется и сеть водоснабжения. Кроме того, 18 апреля на место прибыла бригада инфекционистов из краевого центра.

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