Число жертв отравления на Ставрополье возросло до 155

01 апреля 2021, 08:14

В связи с массовым отравлением к врачам обратились 155 жителей ставропольского села Марьины Колодцы, следователи допросили 90 пострадавших, сообщил Следком.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 марта 67 жителей села Марьины Колодцы в Минераловодском районе Ставропольского края обратились к врачам с симптомами отравления. Губернатор Владимир Владимиров заявил о вспышке в селе ротавирусной и норовирусной инфекции. К 31 марта число пострадавших от отравления сельчан возросло до 107, из них 11 человек были госпитализированы.

После инцидента с отравлением в селе Марьины Колодцы региональный Следком завел дело по статье 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Общее число обратившихся к врачам с жалобами на симптомы отравления жителей села Марьины Колодцы возросло до 155 человек, сообщило вечером 31 марта на своем сайте Следственное управление Следкома по Ставрополью.

Диагноз обратившихся пациентов - ротавирус и норовирус, госпитализированными остаются 11 человек, уточняется в сообщении.

Следователи взяли пробы воды на территории села, произвели выемку документов в водоканале, назначен ряд судебных экспертиз. "Допрошены свыше 90 пострадавших, которые признаны потерпевшими", – сообщил региональный Следком.

Напомним, что ранее пользователи Instagram предположили, что источником заражения кишечной инфекцией в селе Марьины Колодцы могла стать грязная питьевая вода. Проблема с качеством питьевой воды в регионе систематическая, отметили в частности они.