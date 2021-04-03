Жители села Марьины Колодцы пожаловались на нерегулярный подвоз воды

03 апреля 2021, 09:24

Водовозы в село Марьины Колодцы на Ставрополье, где произошло массовое отравление жителей, приезжают не по графику, а воды, которую они привозят, не хватает на всех, пожаловались пользователи Instagram.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 марта 67 жителей села Марьины Колодцы в Минераловодском районе Ставропольского края обратились к врачам с симптомами отравления. Губернатор Владимир Владимиров заявил о вспышке в селе ротавирусной и норовирусной инфекции, а пользователи Instagram указали на регулярные проблемы с качеством питьевой воды в селе. К 1 апреля число заболевших выросло до 162 человек, 13 были госпитализированы.

После инцидента с отравлением в селе Марьины Колодцы региональный Следком завел дело по статье 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Потерпевшими, по состоянию на 31 марта, были признаны свыше 90 человек.

Запись о ситуации в селе Марьины Колодцы была опубликована 2 апреля на странице главы Минераловодского городского округа Сергея Перцева в Instagram. К 09.20 3 апреля публикация набрала 201 отметку "нравится" и 28 комментариев. Часть пользователей пожаловалась на подвоз воды.

"С 6 часов вечера вылавливали водовоз, они были, но все якобы пустые уже были. Видели, что люди ждут воду, но все проехали мимо, да ещё и с нервами. Нам своë нервное состояние показывать не надо, мы сами на эмоциях", – возмутилась _k_oxana.

"В Сухую Впадину вечером водовоз не приехал. Пришлось ехать в Марьины Колодцы, ловить водовозы там", – отметил пользователь madflame_kmv.

Другая часть пользователей пожаловалась на прочие проблемы в регионе. "С отсутствием канализации и высокой ценой на вывоз отходов из выгребных ям у нас в Минеральных Водах может возникнуть такая ситуация как в Марьиных Колодцах", – пожаловался sergey.k3312.

"У нас в селе Марьины Колодцы по центральной улице Ленина уже много лет проблемы с центральной канализацией которая течет прям по дороге. Нам и нашим детям приходится ходить по ней, а в жару там невозможно дышать, но куда мы не обращались нам везде отвечают что её у нас в селе не существует. В том году кое-как дозвонились в приемную губернатора приехали, почистили. Несколько месяцев все было нормально, а сейчас всё заново", – посетовала kiriushina864.

"Мы тоже живём обещаниями. Когда решите вопрос о переносе свалки от наших окон, лето не за горами, хутор Красный Пахарь, улица Широкая-Светлая", – написал пользователь angela78ar.

Публикация о текущей обстановке в селе Марьины Колодцы после массового отравления жителей также была размещена 1 апреля на странице губернатора Ставрополья Владимира Владимирова в Instagram. К 09.20 мск эта запись набрала 3663 отметки нравится и 296 комментариев. Часть их авторов раскритиковала качество воды.

"Сказали не пить воду из под крана. А где брать питьевую воду? Покупать?" – спросила kanivec_kristina15.

"С водой там с весны и до осени просто беда никому дела нет, а после страшного гололеда там как после бомбежки, всё завалено ветками", – написала tatianatesarina.

"Ели домашнюю еду, воду пили из под крана. Ничего, лежим тут, обыкновенная кишечная инфекция", – отметила olga.sergeevna6.

"Здравствуйте. Когда мы будем знать причину отравлений? И кто за это понесёт ответственность?" – задался вопросами пользователь resnichki_eva.lee.

"Все лето не было воды, а теперь инфекция кишечная", – возмутилась nonanazaryan_.

"Трубы все гнилые их что меняют полностью? Нет где протекло кусок заменили и нормально. И после этого качество воды нормальное? Пока все это будет продолжаться, будут и травиться, и кишечные палочки", – посетовала svetlanashiporenko.

Напомним, что прокуратура Ставропольского края по итогам проверки пришла к выводу, что массовое отравление жителей села Марьины Колодцы вызвано норовирусом. Возбудитель содержался в водопроводной воде - ее пили все заболевшие, и по итогам анализа проб в ней обнаружился "генетический материал норовируса", сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель прокуратуры.