Автомобиль скорой помощи. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

31 марта 2021, 07:30

Власти связали массовую госпитализацию сельчан на Ставрополье с кишечной инфекцией

Причиной массового отравления жителей села Марьины Колодцы на Ставрополье стали ротовирусная и норовирусная инфекции, сообщил губернатор края Владимир Владимиров. Источником заражения могла стать некачественная питьевая вода, предположили пользователи Instagram.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 марта в селе Марьины Колодцы Минераловодского района Ставропольского края к врачам с симптомами отравления обратились 67 человек, в том числе 24 ребенка, в селе развернут мобильный госпиталь. Следователи начали расследование в связи с массовым отравлением.

Специалисты установили, что жители села Марьины Колодцы массово обратились к врачам из-за ротовирусной и норовирусной инфекций, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. "Оперативно проведенные анализы позволили определить тип заболевания, с которым мы имеем дело. Предварительно, это ротавирус и норовирус. Исследование продолжается, довольно скоро будет полностью подтвержденный результат", – написал Владимиров в ночь нс 31 марта на своей странице в Instagram.

Власти региона готовятся к проведению профилактики дизентерии и вирусного гепатита, добавил он. "В первую очередь, надо обеспечить безопасность там, где выше уровень контактности, где может быть риск для здоровья детей - это образовательные учреждения, организации общепита", – пояснил губернатор.

К 07.10 мск 31 марта эта запись на странице Владимирова в Instagram, на которую подписаны около 444 тысяч пользователей набрала 2235 отметок "нравится" и 132 комментария. Часть их авторов предположила, что источником отравления могла стать вода.

"Это однозначно из-за воды! Постоянные перебои воды, что после чего вода ржавая", – написал пользователь babskovam.

"Скорее всего вода, нужно в весенний период обязательно кипятить воду, после зимы", – отметила kukharuk.liliia.

"Массовое отравление – источник то, что массово потребили жители. Возможно вода, опять очистительные сооружения проверить надо", – высказал схожее мнение пользователь _laanaa_26_.

Примечание:

"Монитор пациента" счел необычной для Дагестана частоту массовых отравлений в 2021 году", "Прокуратура подключилась к проверке массового отравления детей в Волгограде", "Следком начал проверку информации об отравлении в нальчикском детсаду".

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