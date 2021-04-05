Выписаны из больницы все отравившиеся в селе Марьины Колодцы

05 апреля 2021, 11:50

Жители села Марьины Колодцы, госпитализированные после массового отравления, выписаны из стационара, сообщил губернатор Ставрополья.

Как сообщал "Кавказский узел", 67 жителей села Марьины Колодцы в Минераловодском районе Ставропольского края 30 марта обратились к врачам с симптомами отравления. Губернатор Владимир Владимиров заявил о вспышке в селе ротавирусной и норовирусной инфекции. 3 апреля пользователи Instagram пожаловались на проблемы с подвозом питьевой воды в селе. К этому дню число пострадавших от отравления возросло до 162 человек, 13 из них были госпитализированы.

После инцидента с отравлением в селе Марьины Колодцы региональный Следком завел дело по статье 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Потерпевшими, по состоянию на 31 марта, были признаны свыше 90 человек.

Все госпитализированные с симптомами кишечной инфекции жители села Марьины Колодцы выписаны, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. "Новые пациенты за помощью в медицинские учреждения не обращались", – уточнил он сегодня на своей странице в Instagram.

Врачи продолжают подворовые обходы населения, в селе восстановлено водоснабжение, добавил губернатор. "Водоснабжение возобновлено, но употреблять сырую воду всё ещё нельзя, пока Роспотребнадзор не даст своё положительное заключение. Пока подвоз [питьевой] воды жителям осуществляют автоцистерны", – написал губернатор.

Власти региона подготовили план по модернизации водоснабжения в Марьиных Колодцах. Выделены средства на капремонт подающего водовода, добавил глава региона. "Предстоит заменить аварийный участок протяженностью более километра. Работы планируем завершить этим летом. В перспективе будет модернизирована вся разводящая водопроводная сеть села. Сейчас формируем перечень улиц, которые коснется модернизация", – уточнил чиновник.

Напомним, что прокуратура Ставропольского края по итогам проверки пришла к выводу, что массовое отравление жителей села Марьины Колодцы вызвано норовирусом. Возбудитель содержался в водопроводной воде – ее пили все заболевшие, и по итогам анализа проб в ней обнаружился "генетический материал норовируса", сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель прокуратуры.