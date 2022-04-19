Полицейский из Батайска осужден за избиение задержанного

19 апреля 2022, 12:57

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Суд приговорил бывшего сотрудника полиции Батайска Филиппа Мамонова к трем годам колонии, признав его виновным в избиении задержанного.

Как писал "Кавказский узел", расследование дела по статье о превышении полномочий с применением насилия (ч.3 ст.286 УК России) в отношении полицейского из Батайска было начато в июле 2020 года. Источники сообщили, что подозреваемый - начальник отдела полиции - силой выбивал признательные показания из задержанного.

Батайский городской суд признал бывшего сотрудника полиции Филиппа Мамонова виновным в превышении должностных полномочий (п."а" ч.3 ст.286 УК России), в частности, в выбивании признательных показаний, и назначил ему три года колонии общего режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Мамонов, находясь при исполнении, принуждал потерпевшего путем применения к нему насилия [...] к даче признательных показаний в части совершения преступления, предусмотренного п."з" ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - цитирует объединенную пресс-службу судов "Интерфакс".

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