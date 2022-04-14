Суд избрал меру пресечения 25 подозреваемым по делу о взятках в Донском батальоне ДПС

14 апреля 2022, 22:02

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону арестовал по делу о получении взяток от водителей на трассе "Дон" 18 человек, еще семеро подозреваемых отправлены под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД в 2017–2020 годах систематически получали взятки от водителей на трассе "Дон" в Аксайском районе, сообщило МВД. Силовики задержали 26 человек, в том числе десять действующих сотрудников полиции, всего подозреваемые незаконно получили более 14 миллионов рублей, заявил Следком.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал 18 человек - сотрудников ДПС и гражданских лиц, которые ранее были задержаны в рамках дела о получении взяток от водителей на трассе "Дон", сообщила сегодня пресс-служба суда. Их подозревают по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере).

Согласно части 6 статьи 290 УК РФ, за взятку в особо крупном размере грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

"В отношении подозреваемых (…) избрана мера пресечения в виде заключения под стражей сроком 1 месяц 30 суток, то есть по 10 июня 2022 года включительно", - говорится в сообщении на сайте Ленинского районного суда. Еще семеро подозреваемых были отправлены под домашний арест на тот же срок.

По версии следствия, с 2017 по 2022 годы на территории Ростовской области была создана организованная группа для вымогательства взяток в особо крупном размере от водителей транспортных средств, двигающихся по федеральной автомобильной дороге М4 "Дон".

В ее состав входили как командир и инспекторы ДПС 3 взвода 1 роты Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД № 1 (дислокация г. Аксай), так и другие неустановленные следствием должностные лица этого подразделения. Также в группе участвовали другие неустановленные следствием граждане, не являющиеся должностными лицами. Подозреваемые получили взятки в особо крупном размере на общую сумму не менее 13 566 000 рублей от неопределенного круга лиц, говорится в сообщении суда.

В числе арестованных - семь сотрудников Главного управления МВД России по Ростовской области: Руслан Аванесян, Олег Стоякин, Дмитрий Горинов, Сергей Леонов, Роман Кобзев, Илья Шестаков и Владислава Скомарохина, уточнил сегодня ТАСС.

Сотрудники управления собственной безопасности МВД России проводят обыски у нескольких полицейских, проходящих службу в ГИБДД в Ростовской области, информировало со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона агентство.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.