Начальник угрозыска в Батайске заподозрен в избиении задержанного

21 июля 2020, 11:08

Начальник отдела полиции в Ростовской области силой выбивал признательные показания из задержанного, сообщили источники.

Информацию о начале расследования в отношении полицейского из Батайска подтвердили источники в правоохранительных органах.

В отношении полицейского начато расследование по статье о превышении полномочий с применением насилия (ч.3 ст. 286 УК РФ). "Начальник угрозыска Батайска подозревается в избиении подозреваемого с целью получения признательных показаний", - приводит слова источника "Интерфакс-Юг".

По данным источника в правоохранительных органах DonDay, сотрудник полиции избил местного жителя, подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений, сообщил сегодня Donday. Полицейский бил мужчину руками и ногами и лицу и голове, ногам и туловищу.

В данный момент начальник угрозыска находится в отпуске, сообщила пресс-служба МВД по Ростовской области. "В отношении него назначено проведение служебной проверки. Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел [...] и привлечен к ответственности", — цитирует сообщение пресс-службы "Южная служба новостей".

Информацию возбуждении уголовного дела в отношении начальника угрозыска из Батайска подтвердила пресс-служба регионального управления ФСБ. "Против него завели уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий", — приводит "Блокнот" сообщение пресс-службы.

Максимальное наказание по ч.3 ст. 286 УК РФ составляет 10 лет лишения свободы.

По данным на 10.50 мск информации о возбуждении уголовного дела в отношении главы угрозыска Батайска и его задержании на сайтах Следственного комитета и МВД по Ростовской области нет.