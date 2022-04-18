Правозащитники потребовали наказать полицию за насилие над журналистами в Тбилиси

18 апреля 2022, 23:45

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МВД Грузии должно возместить материальный и моральный ущерб 24 журналистам и операторам, пострадавшим во время акции противников парада ЛГБТ в Тбилиси в июле 2021 года, заявила в судебном иске неправительственная организация «Международная прозрачность Грузия».

Как писал "Кавказский узел", 5 июля 2021 года во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси, по подсчетам журналистов, были избиты 53 представителя СМИ. Были задержаны несколько человек, в том числе Ушанги Датунашвили, подозреваемый в нападении на оператора "Рустави 2". Свою вину он признать отказался. В феврале Датунашвили был назначен залог в три тысячи лари, адвокат заявил о плохом состоянии здоровья подзащитного. В апреле горсуд Тбилиси приговорил к пяти годам заключения каждого из пятерых участников дела о нападении на оператора "ТВ-Пирвели" Лексо Лашкараву, после которого он скончался. Подсудимые были признаны виновными в нападении на журналиста и попытке помешать его работе.

Журналистское сообщество ранее заявляло о неэффективности расследования и потребовало отставки правительства. В Тбилиси и других крупных городах страны прошли масштабные акции протеста, а телекомпании "ТВ-Пирвели", "Мтавари архи", "Формула" и "Кавкасия" в знак протеста на сутки приостанавливали вещание. Два последних заседания парламента — 12 и 18 июля — были сорваны журналистами. 20 июля журналисты провели акцию протеста у здания парламента Грузии с требованием наказать виновных и отправить в отставку премьер-министра.

Неправительственная организация «Международная прозрачность Грузия» подала в суд иск против МВД страны с требованием защитить права 24 журналистов и операторов телеканалов «Мтавари», «Формула», «Пирвели», а также онлайн издания Оn.ge, сообщили сегодня "Новости-Грузия".

Правозащитная организация считает, что что полиция не смогло защитить журналистов 5 июля и не смогла обеспечить им условия для выполнения своих профессиональных обязанностей, привело сообщение главы НПО Эки Гигаури "Новости-Грузия".

"Мы требуем возмещения морального ущерба, а также возмещения ущерба за испорченное оборудование телекомпаниям", - процитировала Гигаури "Грузия-онлайн".

Глав НПО заявила, что готова добиваться наказания для силовиков вплоть до Европейского суда по правам человека.

Напомним, после избиения журналистов генеральный секретарь оппозиционной партии "Единое национальное движение" Роман Гоциридзе заявил, что в столкновениях и событиях 5-6 июля 2021 года в Тбилиси есть вина властей, поэтому премьер-министр и министр внутренних дел должны уйти в отставку. "Они поступились честными, рядовыми полицейскими. Преступники, прибегая к приемам регби, сообща атаковали полицейских, а руководство полиции, обнявшись, беседовало на улице с лидерами насильников, вступало с ними в философские рассуждения вместо того, чтобы взять их за уши и прогнать пинками", – сказал Гоциридзе. Однако глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури категорически отказался уйти в отставку. "Безусловно, я осуждаю и сожалею о случившемся, однако хочу подчеркнуть, что полицейские делали все, что могли… Парни попали в больницы, у них разбиты головы, им проведены операции. Физически, как было возможно, мы сдерживали насильников", – процитировало слова министра агентство.

Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил, что для защиты участников "Тбилиси прайда" 5 июля власти мобилизовали около 3200 силовиков, но масштабы контракции были столь велики, что избежать столкновений не удалось. Организаторам ЛГБТ-акции несколько раз предлагали перенести мероприятие в другое место, но они категорически отказались, сказал он.

Опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политики предположили, что силовикам были известны потенциальные места беспорядков во время ЛГБТ-акции 5 июля 2021 года, но они не стали их предотвращать, а власти Грузии использовали радикалов, чтобы разобраться с оппонентами, нападения были организованы для срыва Евроатлантической интеграции.

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