Участники дела о смерти Лексо Лашкаравы приговорены к пяти годам заключения

05 апреля 2022, 09:28

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Горсуд Тбилиси приговорил к пяти годам заключения каждого из пятерых участников дела о нападении на оператора "ТВ-Пирвели" Лексо Лашкараву, после которого он скончался. Подсудимые были признаны виновными в нападении на журналиста и попытке помешать его работе.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 июля 2021 года родственники оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкаравы нашли его мертвым. Журналист был сильно избит 5 июля 2021 года во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси. Полиция начала расследование по статье о самоубийстве, а "ТВ-Пирвели" настояло на привлечении независимого эксперта для проведения экспертизы. Смерть Лашкаравы вызвала общественный резонанс, журналисты в Грузии потребовали отставки правительства. 19 июля 2021 года МВД Грузии заявило, что журналист мог скончаться от передозировки наркотиками, ведомство также рапортовало о задержании подозреваемого в продаже героина Лашкараве. 7 января стало известно, что ЮНЕСКО включило Лашкараву в список убитых журналистов, МИД Грузии счел неоправданным включение Лашкаравы в этот список.

Горсуд Тбилиси 4 апреля вынес приговор обвиняемым по делу о нападении 5 июля 2021 года на журналистку Миранду Багатурию и оператора Лексо Лашкараву из телекомпании "Пирвели". По делу проходят пять обвиняемых – Давид Куталадзе, Торнике Давлашеридзе, Гия Гигуашвили, Отар Гелашвили и Акакий Накашидзе, информировали сегодня "Новости Грузия".

Суд приговорил всех пятерых к пяти годам заключения, сказано в публикации.

Судья признал обвиняемых виновными по всем пунктам обвинения, при этом в отношении еще одного подсудимого, Цотнэ Чихладзе, допустили переквалификацию дела, так как Чихладзе был признан также виновным в нападении на оператора Общественного телевидения Илью Твалиашвили, который получил сильное повреждение глаза и перенес сложную операцию.

Суд также признал виновными еще двух обвиняемых в нападении на Твалиашвили – Георгия Маградзе и Георгия Царуашвили. Они были приговорены к одному году и трем месяцам заключения соответственно, информировал сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2".

Тбилисский горсуд завершил рассмотрение трех дел по факту массового избиения журналистов 5 июля 2021 года. Генпрокуратура Грузии заявила, что 5 июля 2021 года все шестеро осужденных принимали участие в нападениях на участников контракции, направленной против "Марша достоинства", причиной чему было неприятие гендерной идентичности представителей ЛГБТ, а также для воспрепятствования работе журналистов, пишет сегодня Civil.ge.

Напомним, что с 1 по 5 июля 2021 года в Тбилиси проходила "Неделя ЛГБТ", завершить которую планировалось "Маршем достоинства". 5 июля 2021 года противники проведения гей-парада перекрыли проспект Руставели в Тбилиси и напали на журналистов, в результате пострадали 53 сотрудника СМИ. Организаторы "Марша достоинства" в итоге отказались от его проведения. Вечером 6 июля 2021 года в Тбилиси прошла акция в поддержку пострадавших от насилия, а поблизости проходила контракция противников ЛГБТ. Акции также переросли в столкновения, которые закончились задержаниями.

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