08 января 2022, 02:24

МИД Грузии счел неоправданным включение Лашкаравы в список ЮНЕСКО

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

ЮНЕСКО включило в список убитых журналистов оператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкаравы, не располагая выводами экспертов о причинах его смерти, сообщило внешнеполитическое ведомство Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 11 июля 2021 года родственники оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкаравы нашли его мертвым в его доме. Журналист был сильно избит 5 июля 2021 года во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси. Полиция начала расследование уголовного дела по статье о самоубийстве, а "ТВ-Пирвели" настояло на привлечении независимого эксперта для альтернативной экспертизы тела погибшего. 7 января стало известно, что ЮНЕСКО включило Лашкараву в список убитых журналистов, однако направило вопрос властям Грузии об обстоятельствах его смерти. Бюро государственной экспертизы связало смерть журналиста с употреблением наркотиков. С выводами Бюро согласился и независимый эксперт, привлеченный семьей погибшего.

По одной из версий, выдвинутых следствием, Лашкарава скончался в результате употребления наркотиков. 19 июля 2021 года  грузинские силовики объявили о задержании человека, который будто бы продал Лашкараве героин. Ему была вменена статья о незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств в особо крупном размере.

В ближайшее время заключение о причинах смерти Лашкарава будет направлено в ЮНЕСКО, сообщила 7 января пресс-спикер МИД Грузии Мари Нарчемашвили. "ЮНЕСКО ожидает окончания следствия, [предоставления] окончательной информации по указанному случаю", - привело ее слова издание "Новости-Грузия".

Нарчемашвили пояснила, что после этого произойдет обновление информации. "Это обычная практика", - отметила она. 

Ранее международная организация в защиту свободы прессы "Репортеры без границ" включила Лашкараву в список журналистов, убитых в 2021 году при выполнении профессиональных обязанностей. 

Примечание:

 "Оставлены под арестом семь обвиняемых по делу о беспорядках в Тбилиси", "Противники гей-парада в Тбилиси потребовали освободить участников беспорядков", "Полиция Грузии оштрафована за разглашение персональных данных Лашкаравы".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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