07 января 2022, 21:15

Эксперты связали смерть Лашкаравы с употреблением наркотиков

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Повреждения, полученные оператором "ТВ Пирвели" Лексо Лашкаравой во время беспорядков в Тбилиси в июле 2021 года, не могли стать причиной его смерти, заключило Бюро государственной экспертизы. С выводами Бюро, обнародованными сегодня, согласился и независимый эксперт, привлеченный семьей погибшего.

Как писал "Кавказский узел", 11 июля 2021 года родственники оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкаравы нашли его мертвым в его доме. Журналист был сильно избит 5 июля 2021 года во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси. Полиция начала расследование уголовного дела по статье о самоубийстве, а "ТВ-Пирвели" настояло на привлечении независимого эксперта для альтернативной экспертизы тела погибшего. Сегодня стало известно, что ЮНЕСКО включило Лашкараву в список убитых журналистов, однако направило вопрос властям Грузии об обстоятельствах его смерти.

По одной из версий, выдвинутых следствием, Лашкарава скончался в результате употребления наркотиков. 19 июля грузинские силовики объявили о задержании человека, который будто бы продал Лашкараве героин. Ему была вменена статья о незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств в особо крупном размере.

Национальное бюро экспертизы им. Левана Самхараули опубликовало сегодня заключение в связи со смертью  оператора "ТВ Пирвели» Лексо Лашкаравы, это заключение было направлено в МВД 30 декабря 2021 года.

Согласно документу, причиной смерти Лексо Лашкаравы стала острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, развившаяся в результате интоксикации  героином. Имеющиеся на теле прижизненные повреждения "не находятся в причинной связи с наступившим исходом", сообщило сегодня агентство "Грузия Online".

Независимый эксперт Александр Геджадзе, который был приглашен членами семьи Лашкаравы заявил сегодня, что "раз он подписал заключение, значит, он с ним согласен", привело его слова сегодня агентство Report.

"Кавказский узел" также писал, что ранее международная организация в защиту свободы прессы "Репортеры без границ" включила Лашкараву в список журналистов, убитых в 2021 году при выполнении профессиональных обязанностей. 

Примечание:

"Противники гей-парада в Тбилиси потребовали освободить участников беспорядков", "Полиция Грузии оштрафована за разглашение персональных данных Лашкаравы", "Оставлены под арестом семь обвиняемых по делу о беспорядках в Тбилиси".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

07 января 2022, 20:19

  • Шествие "Алило" в Тбилиси прошло в форме автопробега

    Рождественское шествие "Алило" в связи с антиковидными ограничениями прошло сегодня в Тбилиси в виде автопробега, священники окропляли улицы с автомобилей. В Кутаиси и Кварели шествия прошли в традиционном формате.

07 января 2022, 19:20

07 января 2022, 18:28

  • ЮНЕСКО внесло Лексо Лашкараву в список убитых журналистов

    Оператор грузинской телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава включен ЮНЕСКО в список убитых журналистов. ЮНЕСКО не является следственным органом, все заявления об обстоятельствах смерти Лашкаравы сделают МВД и прокуратура, пообещал сегодня спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

07 января 2022, 17:29

07 января 2022, 16:30

  • Один из пострадавших при взрывах в Ростове-на-Дону погиб

    Два взрывных устройства взорвались в ростовской многоэтажке, в результате первого взрыва погиб один человек. Сотрудник ОМОНа, пострадавший при взрыве второго устройства, госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили сегодня источники.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи