Эксперты связали смерть Лашкаравы с употреблением наркотиков

07 января 2022, 21:15

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Повреждения, полученные оператором "ТВ Пирвели" Лексо Лашкаравой во время беспорядков в Тбилиси в июле 2021 года, не могли стать причиной его смерти, заключило Бюро государственной экспертизы. С выводами Бюро, обнародованными сегодня, согласился и независимый эксперт, привлеченный семьей погибшего.

Как писал "Кавказский узел", 11 июля 2021 года родственники оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкаравы нашли его мертвым в его доме. Журналист был сильно избит 5 июля 2021 года во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси. Полиция начала расследование уголовного дела по статье о самоубийстве, а "ТВ-Пирвели" настояло на привлечении независимого эксперта для альтернативной экспертизы тела погибшего. Сегодня стало известно, что ЮНЕСКО включило Лашкараву в список убитых журналистов, однако направило вопрос властям Грузии об обстоятельствах его смерти.

По одной из версий, выдвинутых следствием, Лашкарава скончался в результате употребления наркотиков. 19 июля грузинские силовики объявили о задержании человека, который будто бы продал Лашкараве героин. Ему была вменена статья о незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств в особо крупном размере.

Национальное бюро экспертизы им. Левана Самхараули опубликовало сегодня заключение в связи со смертью оператора "ТВ Пирвели» Лексо Лашкаравы, это заключение было направлено в МВД 30 декабря 2021 года.



Согласно документу, причиной смерти Лексо Лашкаравы стала острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, развившаяся в результате интоксикации героином. Имеющиеся на теле прижизненные повреждения "не находятся в причинной связи с наступившим исходом", сообщило сегодня агентство "Грузия Online".

Независимый эксперт Александр Геджадзе, который был приглашен членами семьи Лашкаравы заявил сегодня, что "раз он подписал заключение, значит, он с ним согласен", привело его слова сегодня агентство Report.

"Кавказский узел" также писал, что ранее международная организация в защиту свободы прессы "Репортеры без границ" включила Лашкараву в список журналистов, убитых в 2021 году при выполнении профессиональных обязанностей.