ЮНЕСКО внесло Лексо Лашкараву в список убитых журналистов

07 января 2022, 18:28

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Оператор грузинской телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава включен ЮНЕСКО в список убитых журналистов. ЮНЕСКО не является следственным органом, все заявления об обстоятельствах смерти Лашкаравы сделают МВД и прокуратура, пообещал сегодня спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Как писал "Кавказский узел", 11 июля 2021 года родственники оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкаравы нашли его мертвым в его доме. Журналист был сильно избит 5 июля 2021 года во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси. Полиция начала расследование уголовного дела по статье о самоубийстве, а "ТВ-Пирвели" настояло на привлечении независимого эксперта для альтернативной экспертизы тела погибшего. 13 июля 2021 года Лашкарава был похоронен в Тбилиси. 2 декабря 2021 года родственники, друзья и коллеги Лашкаравы, провели в Тбилиси акцию, на которой потребовали от властей обнародовать результаты расследования его смерти.

По одной из версий, выдвинутых следствием, Лашкарава скончался в результате употребления наркотиков. 19 июля грузинские силовики объявили о задержании человека, который будто бы продал Лашкараве героин. Ему была вменена статья о незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств в особо крупном размере.

По данным ЮНЕСКО, в 2021 году в мире было убито 55 журналистов и работников СМИ, в их число включен грузинский телеоператор Лексо Лашкарава, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

На сайте организации Лашкарава включен в список из пяти журналистов, погибших в Грузии с 2001 года, среди них Александр Климчук и Гиоргий Чихладзе и голландский журналист Стан Сториманс, погибшие в 2008 году в Южной Осетии, а также журналист Георгий Саная, который был убит в 2001 году в своей квартире. Напротив имени Лексо Лашкаравы значится статус "новый запрос".

ЮНЕСКО ждет ответа на свой запрос к правительству Грузии об обстоятельствах смерти Лашкаравы, пояснил сегодня спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"ЮНЕСКО вносит в список погибших журналистов. В данном случае, обратились к правительству за уточнением ситуации, которая сложилась в этом отношении. С заявлением выступят МВД и прокуратура.Ведется следствие, проведена экспертиза, предварительные данные известны общественности. ЮНЕСКО не является следственным органом и не делает выводов. Этот вопрос там обозначен как открытый, и они ждут ответа", - привело его слова Report.

"Кавказский узел" также писал, что ранее Международная организация в защиту свободы прессы "Репортеры без границ" включила Лашкараву в список журналистов, убитых в 2021 году при выполнении профессиональных обязанностей.