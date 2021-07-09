Грузинская оппозиция потребовала отставки премьер-министра и министра внутренних дел

09 июля 2021, 06:30

В переросших в столкновения событиях 5-6 июля в Тбилиси есть вина властей, поэтому виновные в этом лица должны уйти в отставку, заявил генеральный секретарь оппозиционной партии "Единое национальное движение" Роман Гоциридзе. Министр МВД Вахтанг Гомелаури отказался покинуть свой пост и пояснил, что полицейские делали все, что могли.

Как писал "Кавказский узел", 6 июля полицейские в Тбилиси задержали более 100 человек за административные правонарушения во время акции противников проведения гей-парада. Из них к 7 июля 68 были освобождены под расписку о невыезде, 32 находились в изоляторе временного содержания, а два человека были задержаны по уголовным делам. 8 июля прокуратура сообщила, что еще пяти задержанным предъявлены обвинения в нападениях на журналистов, а общее число обвиняемых достигло восьми. Потерпевшими по делу признаны 25 человек, в том числе 19 сотрудников СМИ. 8 июля суд в Тбилиси арестовал трех человек за нападение на журналистов.

С 1 по 5 июля в Тбилиси проходила "Неделя ЛГБТ", завершить которую планировалось "Маршем достоинства". 5 июля противники проведения гей-парада перекрыли проспект Руставели и напали на журналистов, в результате пострадали 53 сотрудника СМИ. Организаторы "Марша достоинства" в итоге отказались от его проведения. Вечером 6 июля в Тбилиси прошла акция в поддержку пострадавших от насилия 5 июля, поблизости проходила контракция противников ЛГБТ. Акции также переросли в столкновения, которые закончились задержаниями.

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури не явился 8 июля на парламентское заседание, на которое его пригласили депутаты, чтобы выяснить подробности работы полиции 5 июля. Как сообщил журналистам сам Вахтанг Гомелаури, в этот же день он встречался с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Приглашение в парламент, по его мнению, не было оформлено в установленном законом порядке. "У этого есть свои процедуры, закон, порядок, и когда будет нужно, я приду", – заявил Вахтанг Гомелаури (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

Лидеры оппозиции потребовали отставки министра внутренних дел и премьер-министра. В событиях 5-6 июля в Тбилиси есть вина властей, поэтому премьер-министр, правительство и министр внутренних дел должны уйти в отставку, заявил Роман Гоциридзе, генеральный секретарь партии "Единое национальное движение". В сети распространены кадры того, как полицейские общаются с представителями радикальных кругов, нападавшими на журналистов, пояснил он.

"Премьер-министр должен незамедлительно уйти в отставку, а за ним и глава МВД. Эти люди виновны. Они поступились честными, рядовыми полицейскими. Преступники, прибегая к приемам регби, сообща атаковали полицейских, а руководство полиции, обнявшись, беседовало на улице с лидерами насильников, вступало с ними в философские рассуждения вместо того, чтобы взять их за уши и прогнать пинками", – приводит слова Романа Гоциридзе агентство "Интерпресс-ньюс".

Однако Вахтанг Гомелаури категорически отказался уйти в отставку. "Безусловно, я осуждаю и сожалею о случившемся, однако хочу подчеркнуть, что полицейские делали все, что могли… Парни попали в больницы, у них разбиты головы, им проведены операции. Физически, как было возможно, мы сдерживали насильников", – процитировало слова министра агентство.

Напомним, ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил, что для защиты участников "Тбилиси прайда" 5 июля власти мобилизовали около 3200 силовиков, но масштабы контракции были столь велики, что избежать столкновений не удалось. Организаторам ЛГБТ-акции несколько раз предлагали перенести мероприятие в другое место, но они категорически отказались, сказал он.

Министр МВД подтвердил прежнюю информацию о том, что численность спецназа на улицах Тбилиси 5 июля составляла 3200 человек. "Спецназ был выведен, в тот день работали 3200 человек. Сначала было три локации. Об этом сказал позавчера и мой заместитель. Потом их стало восемь, и в конце их число выросло до 20. Если распределить людей – 3200 человек – на 20 локаций, получается около 150 человек на одну локацию. Физически большей возможности нет", – заявил Вахтанг Гомелаури.

Оправдания министра не соответствуют фактическому положению дел, считает эксперт по вопросам безопасности Грузинского центра стратегического анализа Лаша Брегвадзе. "Первая вспышка насилия произошла именно на проспекте Руставели. Уже после этого насилие началось на других 20 локациях. Если бы полиция вовремя и симметрично отреагировала на действия на проспекте Руставели, то не пришлось бы наблюдать преступления в 20 других частях города", – заявил корреспонденту "Кавказского узла" Лаша Брегвадзе.

Полиция должна была знать о готовящемся погроме, отметил эксперт. "Всегда перед митингами полиция собирает оперативную информацию о том, какое намечается развитие событий. И можно было бы поверить, что толпа, которая разнесла палатки оппозиционеров и родителей Тамерлана Мачаликашвили и Тамары Бачалиашвили действовала непредсказуемо, но это было не так. Неуправляемые, не входящие ни в какую группировку люди, стихийно пришедшие на митинг, были самыми спокойными, а вот палатки разносили организованные, слаженные группы. Как говорят обитатели тех палаток, эти люди следили за ними, предположительно, это сотрудники Службы госбезопасности, а вторая агрессивная группа – это спортсмены, которых, по имеющейся информации, курирует Георгий Арешидзе, брат жены мэра Тбилиси Кахи Каладзе", – заявил Лаша Брегвадзе.

Ранее Малхаз Мачаликашвили рассказал "Кавказскому узлу", что нападавшие радикалы разгромили его палатку. "Вообще это все было сделано для того, чтобы убрать мою палатку, где я протестовал и требовал расследования гибели моего сына Темерлана. Я был в это время на намазе в Галерее искусств рядом с церковью. А когда вернулся, ничего от палатки не осталось", – рассказал Мачаликашвили, чей сын Темирлан был убит при спецоперации 26 декабря 2017 года. После его смерти силовики заявили, что Мачаликашвили пытался бросить в них гранату. Родственники юноши утверждают, что его застрелили в постели. Близкие и односельчане Темирлана Мачаликашвили проводят акции протеста с требованием наказать виновных в его убийстве.

Отставки премьер-министра и главы МВД не будет, поскольку своими действиями 5 и 6 июля премьер-министр Ираклий Гарибашвили продемонстрировал полное пренебрежение законом, также и готовность отказаться от евроинтеграции Грузии, считает политолог Ника Читадзе.

"Я думаю, что он продемонстрировал свою способность нарушать закон в том случае, когда ему это удобно", – заявил корреспонденту "Кавказского узла" Ника Читадзе. "Главное то, как действовала эта полиция. Ее вывод на улицу имел формальный характер", – заявил политолог.

Гарибашвили было главным допустить беспорядки именно в тот день, когда сторонники проведения гей-парада запланировали свою акцию, считает политолог Гела Васадзе. "А на следующий день марш "За свободу" собрался неожиданно. Поэтому полиция не знала что делать, каков политический заказ, и поэтому сработала по протоколу", – заявил корреспонденту "Кавказского узла" Гела Васадзе.

При этом Гарибашвили хорошо понимает, что зависит от Евросоюза гораздо больше, чем от России, отметил Гела Васадзе. "Во-первых, если Европа отменит нам безвиз, то в октябре "Грузинская мечта" проиграет выборы. Во-вторых, в рамках поддержки стран Восточного Партнерства ЕС выделил 17 миллиардов евро, из которых 4 миллиарда будут направлены непосредственно в Грузию. Естественно, Гарибашвили ни за что не откажется от такой суммы, которая составляет половину годового бюджета Грузии", – заявил Гела Васадзе.

Гарибашвили оказался в зависимом положении от двух групп влияния – Евросоюза с одной стороны и, с другой стороны, от радикальных группировок, таких как "Союз православных родителей", "Грузинский марш" и издание "Альт-инфо", которые курируются Александром Дугиным, считает политолог Дмитрий Авалиани.

"Теперь мы наблюдаем, как Гарибашвили мечется между своими московскими кураторами и европейскими партнерами", – заявил Дмитрий Авалиани.