17 апреля 2022, 11:28

Ребенок найден мертвым после крушения катера в Камышине

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Водолазы нашли в Волге тело мальчика, погибшего после столкновения прогулочного катера с бакеном в Камышине.

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля стало известно, что водолазы подключились к поискам ребенка, пропавшего после крушения прогулочного катера на Волге в Камышине.

Прогулочный катер перевернулся вечером 15 апреля после столкновения с бакеном, один человек погиб, четверо пострадали, спасатели начали поиски ребенка 2010 года рождения – сына погибшего. По версии следствия, катером управлял нетрезвый сотрудник "Службы спасения", он задержан.

Тело пропавшего мальчика нашли сегодня водолазы, сообщил директор ГКУ «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области" Юрий Будиловский.

По его словам, ребенок найден в 70 метрах от берега недалеко от бакена, с которым столкнулось судно, пишет ИА «Высота 102».

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Примечание:

"Свидетель поставил под сомнение версию следствия о крушении катамарана на Волге", "Человек погиб при затоплении катера в Волгоградской области", "Свидетель по делу о гибели людей на Волге подтвердил версию защиты".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

17 апреля 2022, 12:15

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