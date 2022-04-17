Ребенок найден мертвым после крушения катера в Камышине

17 апреля 2022, 11:28

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Водолазы нашли в Волге тело мальчика, погибшего после столкновения прогулочного катера с бакеном в Камышине.

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля стало известно, что водолазы подключились к поискам ребенка, пропавшего после крушения прогулочного катера на Волге в Камышине.

Прогулочный катер перевернулся вечером 15 апреля после столкновения с бакеном, один человек погиб, четверо пострадали, спасатели начали поиски ребенка 2010 года рождения – сына погибшего. По версии следствия, катером управлял нетрезвый сотрудник "Службы спасения", он задержан.

Тело пропавшего мальчика нашли сегодня водолазы, сообщил директор ГКУ «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области" Юрий Будиловский.

По его словам, ребенок найден в 70 метрах от берега недалеко от бакена, с которым столкнулось судно, пишет ИА «Высота 102».

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