Свидетель поставил под сомнение версию следствия о крушении катамарана на Волге

26 ноября 2019, 16:22

Сотрудник речного надзора дал показания, которые ставят вопрос о виновности моряков буксира "Капитан Вечеркин" в гибели пассажиров волгоградского катамарана, заявила защита Леонида Жданова и Дмитрия Хахалева.

"Кавказский узел" писал, что в ночь на 12 июня 2018 года на Волге столкнулись катамаран "Елань 12" и буксир "Капитан Вечеркин". В результате погибли 11 человек, еще пятерым пассажирам катамарана удалось спастись. В числе погибших - владелец и капитан катамарана, бывший глава Калачевского района Дмитрий Хахалев, который, по версии следствия, был пьян и проигнорировал сигналы с буксира. 24 октября суд подтвердил законность уголовного преследования начальника линейного отделения полиции в порту Волгограда, который, по мнению следствия, должен был заранее отстранить Дмитрия Хахалева от управления катамараном и тем самым предотвратить трагедию.

Дело владельца лодочной станции Леонида Жданова рассматривается в Ворошиловском райсуде Волгограда с 17 июня. Обвинение настаивает на том, что он не имел права выпускать на воду катамаран без документов и с перегрузом. В свою очередь, мать обвиняемого и директора других лодочных станций и яхт-клубов утверждают, что Жданов никак не мог помешать владельцу судна Хахалеву, а начальник госинспекции по маломерным судам сообщил суду об отсутствии в регламенте работы лодочных станций конкретики о том, как не выпускать суда при наличии нарушений.

Прокуратура заинтересовалась действиями моряков на буксире

Сегодня в суде допросили начальника волгоградского линейного отдела речного надзора Алексея Белицкого и подозреваемого в халатности начальника линейного отдела полиции речного порта Волгограда Анатолия Климова. Белицкий дал показания, которые противоречат данным экспертизы, указал адвокат Леонида Жданова Николай Висков. "Белицкий участвовал в комиссии, которая рассматривала наличие или отсутствие нарушений в действиях «Капитана Вечеркина», поскольку компетенция этого госоргана распространяется только на суда, которые зарегистрированы в судовом регистре, на маломерные суда она не распространяется. Он подтвердил, что баржи были сцеплены параллельно, а не последовательно, как это указано в заключении водно-технической экспертизы, которая была проведена по делу. Таким образом, подтвердились противоречия с заключением эксперта, который дал заключение по механизму развития водно-транспортного происшествия", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Он пояснил, что обвинение построено на механизме развития ситуации, который дала экспертиза. "С нашей точки зрения, в происшествии есть определенная доля вины экипажа «Капитан Вечеркин». Сегодняшние показания подтверждают, что после столкновения баржа какое-то время продолжала движение, то есть подмяла под себя катамаран, в результате чего погибли люди. Если бы произошло столкновение, суда просто отскочили бы друг от друга. А когда катамаран зацепился за одну из частей баржи, началось его опрокидывание", - отметил Николай Висков.

Адвокат подчеркнул, что гособвинитель заявил сегодня ходатайство об истребовании материалов проверки действий "Капитана Вечеркина". "Скорее всего, следствие не до конца определилось со степенью вины участников водно-транспортного происшествия. Сегодняшний допрос показал, что механизм развития событий был совсем другой, что ставит под вопрос версию стороны обвинения. Белицкий однозначно показал, что механизм развития событий по версии следствия исключен", - сказал Висков.

Другой допрошенный сегодня в суде силовик, Анаталий Климов, сообщил, что поднимался на борт катамарана в день трагедии. "Он сказал, что ему в день ЧП позвонил Хахалев, он выехал на своем служебном катере к месту стоянки катамарана, поднялся на борт, поговорил с Хахалевым и ушел. Я спросил, почему в отношении него возбудили дело, однако Климов отказался отвечать", - сообщил адвокат.

Белицкий подтвердил версию защиты, считает представитель матери Дмитрия Хахалева Алексей Прохоров. "Представитель надзорного ведомства Алексей Белицкий сегодня подтвердил, что погружение катамарана под воду после столкновения произошло потому, что баржа продолжала движение вперед и подмяла катамаран под себя. Таким образом, версия защиты о том, что в случае своевременной остановки «Капитана Вечеркина» и барж погружения катамарана под воду не произошло бы даже в случае столкновения, получила свое подтверждение. Сегодня впервые суд истребовал результаты процессуальной проверки, проведенной на основании выделенных материалов в отношении вахтенного начальника «Капитана Вечеркина» Героева", - отметил он.

Прохоров добавил, что защита считает необходимым выяснить, когда точно на буксире заметили катамаран, а также точное время столкновения, остановки баржи, момента, когда баржа дала задний ход, а катамаран всплыл на поверхность. "Например, суд оставил без удовлетворения мое ходатайство об истребовании у операторов сотовой связи сведений о том, в какое время с точностью до секунды выключились сотовые телефоны пассажиров катамарана в результате их погружения в воду. Таким образом мы могли бы точно установить время, когда катамаран уже погрузился под воду. Зная по спутниковым трекам, в какое время остановился теплоход с баржей, в какое время он сдал назад, мы реально сможем установить, сколько времени прошло с момента столкновения до момента всплытия катамарана на поверхность, то есть точное время гибели 11 человек, и лицо, виновное в этом. Но суд по-прежнему не желает назначать судебные экспертизы, о которых я ходатайствовал на стадии предварительного следствия", - посетовал Прохоров.

Свидетель усомнился в виновности Жданова

Алексей Прохоров добавил, что Белицкий поставил под сомнение и версию следствия относительно вины Жданова. "Сегодня Белицкий заявил, что в Волгограде речных портов нет, есть только причалы, и ему неизвестна ни одна норма кодекса внутреннего водного транспорта РФ, которая бы возлагала на владельца причала обязанность контролировать выход судов. Эти специфические вопросы требуют назначения по делу судебных экспертиз, которые спокойно могут сделать ученые вузов речного транспорта", - резюмировал Алексей Прохоров.

По словам Прохорова, в суде сегодня пришли двое потерпевших. "На мой взгляд, они начинают понимать, кто в действительности виноват в гибели их родственников", - отметил он.

Следующее заседание суда назначено на 3 декабря, на нем планируется допросить моряков "Капитана Вечеркина" и вахтенного Героева. На этом суд завершит допрос свидетелей, после чего планируется перейти к исследованию письменных доказательств.