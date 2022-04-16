Шесть человек пострадали при опрокидывании катера на Волге в Камышине

16 апреля 2022, 08:58

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Прогулочный катер перевернулся на Волге в городе Камышин Волгоградской области, один человек погиб, четверо пострадали, спасатели ищут ребенка, сообщили в экстренных службах региона.

По данным источника, всего на катере находились шесть человек, он перевернулся вечером 15 апреля в районе набережной города Камышин.

"Спасателям удалось вытащить из воды двух женщин и двух мужчин. Еще один человек погиб. На борту был 12-летний ребенок, его ищут", - цитирует сегодня источник в экстренных службах РИА "Новости".

Пострадавшие были доставлены в больницу, мужчины отказались от госпитализации, на лечении остались две женщины 1982 и 1997 годов рождения, сообщили в комитете здравоохранения региона. Южная транспортная прокуратура проинформировала, что начала проверку обстоятельств инцидента.

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