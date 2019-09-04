Леонид Жданов (в центре) с адвокатами. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла"

04 сентября 2019, 20:18

Свидетель по делу о гибели людей на Волге подтвердил версию защиты

Суд по делу владельца волгоградской лодочной станции Леонида Жданова сегодня допросил пятерых свидетелей. Один из них, начальник госинспекции по маломерным судам сообщил об отсутствии в регламенте работы лодочных станций конкретики о том, как не выпускать суда при наличии нарушений.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня в Ворошиловском райсуде Волгограда прошли предварительные слушания по делу о гибели 11 человек при аварии катамарана. Владелец лодочной станции Леонид Жданов отказался признать вину, а потерпевшие предъявили матери погибшего капитана Дмитрия Хахалева иски на общую сумму около 30 миллионов рублей. На заседании суда 16 июля прокурор заявил, что Жданов, как владелец лодочной станции, не имел права выпускать на воду катамаран без документов и с перегрузом. Мать обвиняемого и директора других лодочных станций и яхт-клубов отметили, что Жданов никак не мог помешать владельцу судна.

В ночь на 12 июня 2018 года на Волге столкнулись катамаран и буксир "Капитан Вечеркин", в результате погибли 11 человек, еще пятерым пассажирам катамарана удалось спастись. В числе погибших - владелец и капитан катамарана, бывший глава Калачевского района Дмитрий Хахалев, который, по версии следствия, был пьян и проигнорировал сигналы с буксира.

Сегодня в Ворошиловском районном суде Волгограда были допрошены свидетели обвинения - сотрудников базы-стоянки маломерных судов "Пристань", откуда ушел потерпевший крушение катамаран, и сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Главного управления МЧС России по Волгоградской области.

В суд помимо подсудимого, его адвокатов и адвоката погибшего Дмитрия Хахалева пришли трое потерпевших и их представитель. Процесс освещали журналисты трех федеральных СМИ, передает корреспондент "Кавказского узла", находившийся в зале суда.

Представитель Надежды Хахалевой Алексей Прохоров заявил отвод судье Никитиной в связи с вынесением ею постановлений об аресте принадлежащих матери и племяннице Дмитрия Хахалева автомобилей, но суд оставил его без рассмотрения. Прокурор заявил ходатайство о продлении ареста автомобилей. Он отметил, что ряд потерпевших являются гражданскими истцами по делу и понесли ущерб, который необходимо возмещать. Суд продлил арест имущества.

Затем суд перешел к допросу свидетелей обвинения. Завхоз ООО "Пристань" Денис Исмухамбетов пояснил, что не знает, имелись ли у Дмитрия Хахалева права на управление судном, и являлся ли он его собственником. Свидетель отметил, что следил за порядком на территории. По его словам, сотрудники ГИМС находились на территории базы, но были ли они на месте 29 апреля и 11 июня 2018 года, когда произошли ЧП, он не знает, поскольку в те дни не работал.

Работник ООО "Пристань" Николай Шакулин рассказал, что в его обязанности входило наблюдение за маломерными судами - чтобы они не бились бортами между собой и о понтон. Свидетель отметил, что в организации был журнал выхода судов, и он иногда вносил туда записи. По словам Шакулина, ему известно, что у капитана опрокинувшейся лодки "Прогресс-4" не было права на управление. Он также отметил, что сотрудники МЧС находились на территории базы, но не смог пояснить, в какие дни.

19 июля было возбуждено дело против начальника линейного отделения полиции в порту Волгограда. Следствие считает, что он должен был отстранить Дмитрия Хахалева от управления катамараном в день трагедии. 31 июля следствие сообщило также о передаче в суд дела двух сотрудников госинспекции по маломерным судам, обвиненных в сокрытии нарушений на плавбазе. Их действия привели к столкновению незарегистрированного катамарана с буксиром и гибели людей, считает следствие. Как говорится в материалах дела, за месяц до аварии катамарана пьяный капитан без удостоверения на право управления маломерным судном взял четырех пассажиров на незарегистрированную лодку "Прогресс-4". Лодка опрокинулась, но людей спасли.

Уборщик ООО "Пристань" Роман Гартунг в свою очередь сообщил, что не знает, был ли зарегистрирован катамаран, кто был его собственником и имел ли Хахалев право управлять им. По словам свидетеля, в день происшествия с катамараном он находился дома.

Инспектор ГИМС Александр Ухтунов рассказал суду, что выезжал в день аварий катамарана и лодки "Прогресс-4" на базу, однако не проводил никаких проверок и действий.

Начальник отдела ГИМС Виктор Бажанов рассказал, что деятельность стоянок маломерных судов регламентируется двумя приказами МЧС. При этом свидетель пояснил, что ему не известны нормативно-правовые акты, которые устанавливали бы механизм реализации обязанности не выпускать маломерное судно при наличии нарушений.

Виктор Бажанов, отвечая на вопрос защиты обвиняемого, рассказал, что в нормативно-правовых актах указаны основания не выпускать суда, но как это сделать – нет, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Леонида Жданова Николай Висков.

"Непонятно, что он должен был сделать – понтон поднять, дорогу перегородить, торпеду в катер пустить? Обязанность есть, а механизма ее исполнения нет. То есть он подтвердил то, о чем защита говорила еще в самом начале процесса. Это только подтверждает нашу позицию, то есть обязанность не выпустить судно при наличии нарушений только задекларирована, но механизма ее исполнения нет", - подчеркнул Николай Висков.

Следующее заседание запланировано на 10.00 по местному времени (09.00 мск) 17 сентября.

Примечание:

"Силовик стал подозреваемым по делу о гибели 11 человек на Волге", "Защита Жданова потребовала привлечь к делу второго участника аварии на Волге", "Родственников погибших на речной прогулке в Волгограде возмутил перенос суда".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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