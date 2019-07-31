Два инспектора МЧС обвинены по делу о гибели 11 человек на Волге

31 июля 2019, 19:04

Передано в суд дело двух сотрудников госинспекции по маломерным судам, обвиненных в сокрытии нарушений на плавбазе в Волгограде. Их действия привели к столкновению незарегистрированного катамарана с буксиром и гибели людей, считает следствие.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 12 июня 2018 года на Волге столкнулись катамаран и буксир "Капитан Вечеркин". В результате погибли 11 человек, еще пятерым пассажирам катамарана удалось спастись. В числе погибших - владелец и капитан катамарана, бывший глава Калачевского района Дмитрий Хахалев, который, по версии следствия, был пьян и проигнорировал сигналы с буксира. Потерпевшие предъявили матери погибшего капитана Дмитрия Хахалева иски на общую сумму около 30 миллионов рублей.

Владелец лодочной станции Леонид Жданов обвинен в том, что не имел права выпускать на воду катамаран без документов и с перегрузом. Директоры других лодочных станций и яхт-клубов считают, что Жданов не мог помешать Хахалеву. 19 июля было возбуждено дело и против начальника линейного отделения полиции в порту Волгограда. Следствие считает, что он должен был отстранить Дмитрия Хахалева от управления катамараном в день трагедии.

В мае 2017 года два старший госинспектор и госинспектор центрального отделения Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) областного управления МЧС составили акт об отсутствии каких-либо нарушений на плавбазе "Пристань", хотя они имелись уже тогда, полагает следствие. В апреле 2018 года был составлен аналогичный акт, хотя инспекторы ГИМС даже не выезжали на место, говорится в сообщении Следкома.

По мнению правоохранителей, это позволило директору плавбазы Леониду Жданову игнорировать правила, храня и выпуская на воду незарегистрированные суда. Это, в свою очередь, привело сразу к двум инцидентам, одним из которых стала гибель 11 человек на катамаране "Елань 12". За месяц до этого пьяный капитан без удостоверения на право управления маломерным судном взял четырех пассажиров на незарегистрированную лодку "Прогресс-4". Лодка опрокинулась, но людей спасли, сообщило следствие.

Инспекторы обвинены по статьям "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий" и "Служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан", дело передано в суд, информировал сегодня Следственный комитет России на своем сайте.

На сайте управления МЧС по Волгоградской области по состоянию на 19.00 мск 31 июля нет комментариев относительно предъявленных сотрудникам ведомства обвинений.