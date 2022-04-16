Спасатель задержан после опрокидывания катера в Камышине

16 апреля 2022, 13:46

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Погибшим при опрокидывании прогулочного катера на Волге в Волгоградской области оказался инспектор ДПС. По подозрению в нарушении правил эксплуатации водного транспорта задержан спасатель, управлявший катером. В больнице остается одна из четырех госпитализированных пострадавших, поиски ребенка продолжаются.

Как сообщал "Кавказский узел", прогулочный катер перевернулся вечером 15 апреля в районе набережной города Камышин, один человек погиб, четверо пострадали, спасатели начали поиски ребенка.

По версии следствия, катером управлял сотрудник "Службы спасения" в Волгоградской области, он был нетрезв, судно с пятью пассажирами на борту столкнулось с бакеном. В результате катер опрокинулся, все находившиеся на борту оказались в воде. Мужчина 1981 года рождения скончался, в больницу были доставлены еще четыре человека. Продолжаются поиски мальчика 2010 года рождения, сообщило сегодня на своем сайте Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

В отношении спасателя возбуждено дело по ч. 2.1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). "Судоводитель уже задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, после чего следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения", - сказано в сообщении ведомства.

Погибшим при происшествии на Волге оказался инспектор ДПС межмуниципального отдела МВД "Камышинский", пропавший ребенок - его сын, пишет со ссылкой на управление министерства внутренних дел по Волгоградской области "Интерфакс".

В региональном комитете здравоохранения уточнили, что в результате происшествия в больницу были доставлены две женщины 40 и 25 лет и двое мужчин 28 и 25 лет. К сегодняшнему утру в больнице оставались две женщины, их состояние врачи оценивали как средней степени тяжести, передал ТАСС в 09.02 мск.

В администрации Волгоградской области сообщили, что в больнице осталась одна женщина, написало РИА "Новости" в 10.17 мск.

По информации местных властей, к поискам ребенка приступили водолазы.

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