Пашиняна в Гюмри встретили молчаливой акцией протеста

16 апреля 2022, 11:46

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Молчаливая акция протеста проходит в Гюмри по случаю визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна, на место ее проведения стянуто множество силовиков. Участники акции выразили несогласие с политикой властей Армении.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля в Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По итогам переговоров обе стороны договорились до конца апреля создать двустороннюю комиссию по делимитации границ между странами и начать разработку мирного соглашения. Встреча глав Армении и Азербайджана в Брюсселе стала попыткой избежать эскалации конфликта, однако достигнутые договоренности не дадут гарантии прекращения провокаций на границе. Вопрос статуса Нагорного Карабаха в Брюсселе не поднимался и пока он не будет обсужден под эгидой Минской группы ОБСЕ, мира в регионе не будет, отметил армянский политолог Овсеп Хуршудян. Парламентарии Нагорного Карабаха призвали Пашиняна отказаться от переговоров с Азербайджаном, на которых обсуждается вопрос об утрате независимости Нагорного Карабаха.

Движение "Не согласен" организовало в Гюмри акцию протеста по случаю визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна. протестующие вышли на улицу с лентой с надписью "Не согласен" и проводят молчаливую акцию протеста, выражая тем самым недовольство политикой Пашиняна, сообщило сегодня News.Am.

"Я не согласен с ситуацией, царящей в стране, я не согласен с тем, что мы не можем проявить себя как достойные граждане, и этим молчанием выражаем свое несогласие", - привело издание слова одного из протестующих.

На месте акции протеста находится большое количество полицейских. Участники акции протеста, среди которых есть женщины и дети, выстроились вдоль дороги, растянув красно-белую ограничительную ленту. Напротив участников акции стоит ряд силовиков, следует из видео, опубликованного Yerevan.Today.

Координатор движения "Не согласен" Карапет Погосян в прямом эфире на своей странице в Facebook* заявил о том, что это их первая акция, отметило издание.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2020 года жители Сюникской области заблокировали дорогу, чтобы помешать приезду премьер-министра Никола Пашиняна. В тот же день был задержан мэр города Гориса Аруш Арушанян, который призвал горожан принять участие в этой акции, однако суд отказался арестовать его. Арушанян был задержан в июле 2021 года по делу о подкупе избирателей во время парламентских выборов, которое он назвал политическим преследованием. Срок его ареста неоднократно продлевался. Суд назначил Арушаняну условное наказание, однако лишил его права занимать должности в органах местного самоуправления.

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Какие территории перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года в Нагорном Карабахе можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.