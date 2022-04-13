Армянские политологи указали на неопределенность полномочий миротворцев в Карабахе

13 апреля 2022, 21:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Претензии армянских властей к действиям российских миротворцев обоснованы, поскольку эти действия противоречат трехстороннему заявлению в отношении Лачинского коридора, считает Овсеп Хуршудян. Порог юрисдикции миротворцев неизвестен, инцидент с депутатами поднял вопрос мандата российского контингента, отметили Наира Айрумян и Теван Погосян.

Как писал "Кавказский узел", российские миротворцы запретили въезд в Нагорный Карабах депутатам двух оппозиционных фракций армянского парламента, причины отказа они не пояснили, сообщил депутат фракции "Айастан" Гегам Манукян.

Действия миротворцев "противоречат тому пункту трехстороннего заявления от 9 ноября (2020 года – Прим. "Кавказского узла"), по которому Лачинский коридор предусмотрен", чтобы обеспечить связь Армении и Нагорного Карабаха", заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, в Лачинском коридоре не предусмотрена какая-либо функция по досмотру, тем более в отношении запрета или ограничения передвижения депутатов парламента. При этом глава правительства Армении подчеркнул, что российский миротворческий контингент должен принять меры для вывода азербайджанских подразделений из зоны своей ответственности, сообщило сегодня агентство "Новости-Армения".

Заявление армянских властей о противоречии действий российского миротворческого контингента трехстороннему заявлению стало реакцией на политику Кремля в отношении Армении, заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава Центра поддержки гражданских инициатив "Свободный гражданин", армянский политический аналитик Овсеп Хуршудян. По его мнению, российские власти демонстрируют поддержку Азербайджана.

"Руководству Армении стало ясно, что если эта политика будет продолжаться, то село за селом будет сдача Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла")", - указал он. По его словам, роль российских миротворцев есть и в том, что азербайджанские войска смогли закрепиться на высоте Караглух. Россия заверила, что отвод войск будет зеркальный, но не сдержала обещание, отметил Хурушдян.

24 марта Нагорный Карабах заявил, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в Аскеранском районе, а из общин Парух и Храморт были эвакуированы женщины и дети. В тот же день Баку отверг обвинения в нарушении границы. Жизнь в Парухе и Храморте небезопасна, так как часть горы Караглух остается у азербайджанских военных, указали местные жители. Минобороны России 27 марта сообщило, что после переговоров Азербайджан вывел свои военные подразделения с территории в районе карабахского села Фурух (азербайджанское название села – Фаррух, армянское – Парух). Однако Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию, заявив, что военные остаются на своих позициях. 9 апреля президент Нагорного Карабаха отчитался, что для обеспечения безопасности жителей двух сел на горе Караглух размещен пост российских миротворцев. Пост не является гарантией от удара со стороны Азербайджана, но дает российским миротворцам позиционное преимущество, которое имеет сдерживающую роль, считают армянские военные аналитики. Азербайджанские военные эксперты расценили его установку как результат компромисса между Россией и Азербайджаном.

В 2015 году армянских оппозиционеров также не впустили в Нагорный Карабах, напомнил Хурушдян. "Но сравнивать оба случая нельзя. Там иная предыстория, власти Арцаха не захотели их впускать. А случай с армянскими парламентариями беспрецедентный. Это была попытка России надавить на Армению в связи с ее голосованиями в ООН, связанными [со спецоперацией] на Украине", - пояснил политический аналитик.

Полномочия российского контингента заключаются в обеспечении безопасности проезда по Лачинскому коридору, добавил Хуршудян. "Притом проезд должен быть беспрепятственным. Правом проверки на блокпостах их никто не наделял", - подчеркнул он.

Претензии руководства Армении сочла объективными главред русской версии Lragir.am, политический обозреватель Наира Айрумян. "Если обвинять не российских [миротворцев], то кого? В принципе, на них возложена функция обеспечения беспрепятственного проезда граждан Армении через Лачинский коридор в Арцах, и не пропустили депутатов именно [миротворцы]. Как отметил министр иностранных дел Арарат Мирзоян, российские миротворцы не пропустили депутатов "во избежание провокаций". Какие именно провокации имелись в виду? Либо власти Армении передали информацию миротворцам о том, что отправившиеся в Степанакерт депутаты намерены организовать какие-то акции. Либо миротворцев предупредили из Баку, что пребывание армянских депутатов в Арцахе "небезопасно", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Айрумян назвала инцидент с армянскими парламентариями вопиющим. "Получается, что российские [миротворцы] правомочны выяснять, чреват ли въезд тех или иных граждан Армении провокацией, они уполномочены пропускать или не пропускать кого-то. Это значит, что мы не знаем, каков порог юрисдикции российских миротворцев", - считает политобозреватель.

Она также вспомнила о случае, когда власти Нагорного Карабаха не впустили оппозиционеров. "Но это совсем другая история. Вряд ли сейчас можно обвинять, по аналогии, власти Арцаха в том, что они передали списки депутатов парламентской оппозиции Армении российским миротворцам, и те выполнили их задание. Это несерьезно", - подчеркнула Айрумян.

По ее мнению, спокойная реакция Еревана говорит о том, что инцидент пришелся по вкусу армянскому руководству, которое после войны так и не побывало в Нагорном Карабахе. "Представители оппозиции в Арцах ездили, но, видимо, в частном порядке", - добавила она.

Инцидент с парламентариями поднял вопрос мандата российского миротворческого контингента, указал директор Международного центра человеческого развития, политолог Теван Погосян. "Неизвестно, какими полномочиями наделены российские миротворцы. Сегодня власти впервые озвучили, заявив, что они не имеют права проверять. Но какие-либо письменные договоренности есть? То же самое в случае с историей вокруг села Парух. Нет четкости, какими правами наделен российский контингент", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Полномочия российских миротворцев должны быть письменно зафиксированы, в частности, чтобы лишить азербайджанскую сторону возможности надавить Россию, добавил политолог. По его словам, "именно Азербайджан торпедировал наделение российского контингента мандатом на проведение миротворческой миссии".

До осенней войны 2020 года при въезде в Нагорный Карабах проверялись грузовые машины, а у пассажирских автомобилей переписывали номера, напомнил Погосян. "Если грузовые машины проверяли для учета налоговых обязательств, то пассажирский автотранспорт фиксировали исключительно из соображений безопасности, учитывая наличие конфликта", - отметил политолог.

Армянская сторона проверяет документы на выезде из Степанакерта и по дороге в Нагорный Карабах в районе села Тег, рассказал житель Нагорного Карабаха Гарик. "Ведут учет, сколько граждан въехало, сколько – выехало, не более. У грузовых машин проверяют документы на груз. Но уже на блокпостах российские военные проверяют грузовые машины, могут потребовать открыть багажник легкового автомобиля", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения войны в 2020 году в Нагорном Карабахе. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.