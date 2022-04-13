Родственники рассказали о состоянии раненого у села Парух

13 апреля 2022, 17:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военнослужащий, получивший ранение при стрельбе у села Парух, госпитализирован в Степанакерт, его состояние улучшается, сообщили родственники раненого.

Как писал "Кавказский узел", 12 апреля Минобороны России сообщило, что около карабахского села Фурух (азербайджанское название села – Фаррух, армянское – Парух) азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня, и один военнослужащий Нагорного Карабаха получил ранение. Командование миротворческого контингента с представителями обеих сторон урегулировало инцидент, уточнило ведомство.

24 марта Нагорный Карабах заявил, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в Аскеранском районе, а из общин Паруха и Храморта были эвакуированы женщины и дети. В тот же день Баку отверг обвинения в нарушении границы. Большая часть эвакуированных семей обосновались у родных и знакомых. Жизнь в Парухе и Храморте небезопасна, так как часть горы Караглух остается у азербайджанских военных, указали они. Для обеспечения безопасности жителей пост российских миротворцев размещен на горе Караглух, сообщил 9 апреля президент Нагорного Карабаха. Появление поста миротворцев не является гарантией от удара со стороны Азербайджана, указали армянские военные аналитики. Бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде не исключил вероятность инцидентов.

Родители раненого военнослужащего Армии обороны сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что их сын "находится под присмотром врачей, его состояние стабильно положительное, он идет на поправку". Раненый доставлен в госпиталь в Степанакерте, уточнили они, попросив не публиковать личные сведения о нем.

Ранение военнослужащего оказалось не тяжелым, его жизни ничто не угрожает, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян. Он отметил, что раненый находится в военном госпитале. "Семья раненого до войны 2020 года проживала в Кашатагском районе, а ныне как семья вынужденно перемещенных лиц живет в одном из населенных пунктов Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла")", - сказал он.

Министерства обороны Азербайджана и Нагорного Карабаха по состоянию на 17.03 мск не прокомментировали инцидент на своих сайтах. Сотрудник информационного штаба при правительстве Нагорного Карабаха отказался прокомментировать инцидент, пояснив, что "всю необходимую информацию, предоставил РМК (российский миротворческий контингент. – Прим. "Кавказского узла") в своем ежедневном бюллетене".

"Азербайджанские войска продолжают оставаться на том же участке Караглуха, где 24-25 марта […] было остановлено их продвижение", - сказал сотрудник штаба корреспонденту "Кавказского узла".

Жители сел Парух и Храморт остаются в эвакуации, и предпосылок для их возвращения в свои дома пока нет, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации Аскеранского района. "На данный момент ситуация в зоне общины Парух и высоты Караглух спокойная", - уточнил он.

В пресс-службе Минобороны Азербайджана сегодня не ответили на неоднократные телефонные звонки, передал корреспондент "Кавказского узла".

Сообщение Минобороны России было "очень скудным в информационном плане". обратил внимание руководитель азербайджанской НПО "Военные юристы" Тельман Абилов. "Там указывалось о ранении армянского военного, но ничего не было сказано об обстоятельствах, как это произошло", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Скорее всего, азербайджанские военные открыли огонь для защиты своих позиций, предположил эксперт. "В направлении села Фаррух азербайджанская сторона заняла выгодные позиции, и ей ни к чему инициировать новые военные действия. Возможно, армянские военные попытались провести какие-то разведывательные действия, были замечены, и азербайджанская сторона пресекла [их]", - сказал Тельман Абилов.

Азербайджанская сторона не отреагировала на сообщение Минобороны в том числе потому, что инцидент был незначительным, предположил Абилов. "Из сообщения РМК также следовало, что инцидент не был существенным, коль быстро он был урегулирован «во взаимодействии с представителями командования сторон»", - сказал он.

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