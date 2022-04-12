Минобороны России сообщило о ранении карабахского военного

12 апреля 2022, 20:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня около населенного пункта Фурух, один военнослужащий сил Нагорного Карабаха получил ранение, заявило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта из-за обстрелов жители сел Храморт были эвакуированы. После 15 марта жители стали возвращаться в свои дома, но 24 марта Нагорный Карабах заявил, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в Аскеранском районе, а из общин Паруха и Храморта были эвакуированы женщины и дети. В тот же день Баку отверг обвинения в нарушении границы. Большая часть эвакуированных семей обосновались у родных и знакомых. Жизнь в Парухе и Храморте небезопасна, так как часть горы Караглух остается у азербайджанских военных, указали они. Для обеспечения безопасности жителей пост российских миротворцев размещен на горе Караглух, сообщил 9 апреля президент Нагорного Карабаха. Появление поста миротворцев не является гарантией от удара со стороны Азербайджана, указали армянские военные аналитики. Бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде не исключил вероятность инцидентов.

Минобороны России 27 марта сообщило, что после переговоров Азербайджан вывел свои военные подразделения с территории в районе карабахского села Фурух (азербайджанское название села – Фаррух, армянское – Парух). Однако Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию, заявив, что военные остаются на своих позициях.

Около населенного пункта Фурух после нарушения режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Азербайджана, один военнослужащий вооруженных формирований Нагорного Карабаха получил ранение, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны России.

Во взаимодействии с представителями обеих сторон командованием миротворческого контингента инцидент урегулирован, сказано в сообщении.

Российские миротворцы на 27 наблюдательных постах ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Также было проведено патрулирование по четырем маршрутам в Аскеранском, Мардакертском, Мартунинском районах и Лачинском коридоре, отчиталось российское военное ведомство.

Минобороны Азербайджана пока не прокомментировало это заявление, на 20.30 мск на сайте министерства нет информации об инциденте. На сайте Минобороны Нагорного Карабаха также нет информации о ранении военнослужащего.

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На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения войны в 2020 году в Нагорном Карабахе. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий. .

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.