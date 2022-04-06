Дагестанский следователь обвинен в вымогательстве

06 апреля 2022, 22:30

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Передано в суд дело бывшего следователя из Махачкалы, обвиняемого в вымогательстве взятки у подозреваемого.

По версии следствия, в работе сотрудника находилось уголовное дело местного жителя, который подозревался в вымогательстве. В октябре 2021 года следователь потребовал от подозреваемого взятку в 1 миллион рублей, а взамен обещал не привлекать его к уголовной ответственности, полагают следователи. Затем, по данным следствия, сумма взятки была снижена до 700 тысяч рублей.

Однако местный житель обратился в правоохранительные органы. 25 октября 2021 года после получения требуемой суммы бывшего следователя задержали, он обвинен в вымогательстве взятки в крупном размере (п.п. «б» и «в» части 5 статьи 290 УК РФ), сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Дагестану на своем сайте. Дело сотрудника направлено в суд, говорится в сообщении.

Отметим, максимальное наказание по этой статье - двенадцать лет лишения свободы.

Комментариями бывшего следователя или его представителей относительно обвинительного заключения не поступало.

"Кавказский узел" писал, что в сентябре 2021 года было направлено в суд дело о вымогательстве у директора завода в Махачкале 24 миллионов рублей бывшим сотрудником полиции, который восемь лет скрывался от следствия.