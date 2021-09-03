Три дагестанских налоговика обвинены в вымогательстве крупной взятки

03 сентября 2021, 11:53

Двум начальникам отделов и инспектору налоговой службы в Махачкале предъявлено обвинение в вымогательстве у предпринимателя семи миллионов рублей за обещание скрыть сведения о неуплаченных налогах.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 августа стало известно о задержании троих сотрудников налоговой инспекции из Махачкалы, которые, по версии следствия, потребовали в ходе проверки одной из компаний заплатить им восемь миллионов рублей за сокрытие недоимки. 27 августа они были арестованы.

Следствие предъявило обвинение начальнику контрольного отдела №1 управления налоговой службы России по Дагестану, начальнику отдела выездных проверок и главному инспектору отдела выездных проверок по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сообщило сегодня следственное управление СКР по Дагестану.

Часть 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере" предусматривает до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, в конце 2020 года обвиняемые проводили выездную проверку в одной из компаний на предмет соблюдения налогового законодательства. В ходе проверки они сказали представителю компании, что будто бы предприятие имеет долг по налогам на 35 млн рублей. Налоговики предложили ему передать им в качестве взятки 8 млн рублей и они в обмен укажут в акте недоимку в 7 млн рублей. Далее представитель компании обратился к правоохранителям, и сотрудники налоговой службы были задержаны.

"Кавказский узел" также писал, что 14 июля трое начальников отделов управления Федеральной налоговой службы в Махачкале были заподозрены в том, что удалили из базы записи о задолженности по налогам на 7 млн рублей.