папка с материалами Уголовного дела. Фото Владимира Аносова, Юга.ру

03 сентября 2021, 11:53

Три дагестанских налоговика обвинены в вымогательстве крупной взятки

Двум начальникам отделов и инспектору налоговой службы в Махачкале предъявлено обвинение в вымогательстве у предпринимателя семи миллионов рублей за обещание скрыть сведения о неуплаченных налогах.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 августа стало известно о задержании троих сотрудников налоговой инспекции из Махачкалы, которые, по версии следствия, потребовали в ходе проверки одной из компаний заплатить им восемь миллионов рублей за сокрытие недоимки. 27 августа они были арестованы.

Следствие предъявило обвинение начальнику контрольного отдела №1 управления налоговой службы России по Дагестану, начальнику отдела выездных проверок и главному инспектору отдела выездных проверок по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сообщило сегодня следственное управление СКР по Дагестану.

Часть 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере" предусматривает до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, в конце 2020 года обвиняемые проводили выездную проверку в одной из компаний на предмет соблюдения налогового законодательства. В ходе проверки они сказали представителю компании, что будто бы предприятие имеет долг по налогам на 35 млн рублей. Налоговики предложили ему передать им в качестве взятки 8 млн рублей и они в обмен укажут в акте недоимку в 7 млн рублей. Далее представитель компании обратился к правоохранителям, и сотрудники налоговой службы были задержаны.

"Кавказский узел" также писал, что 14 июля трое начальников отделов управления Федеральной налоговой службы в Махачкале были заподозрены в том, что удалили из базы записи о задолженности по налогам на 7 млн рублей.

Примечание:

"Источники сообщили об обысках у дагестанских налоговиков", "Следком Дагестана подтвердил задержание четырех налоговиков", "Полицейский в Дагестане обвинен в получении взятки".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

03 сентября 2021, 14:51

03 сентября 2021, 13:58

03 сентября 2021, 12:59

03 сентября 2021, 12:44

03 сентября 2021, 11:01

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи