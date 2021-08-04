Главный казначей Дербента обвинен в получении крупной взятки

04 августа 2021, 22:39

Следователи передали в суд дело главного казначея Дербента, обвиненного в получении крупной взятки за оплату работ по муниципальным контрактам.

Как писал "Кавказский узел", 22 января сотрудники ФСБ задержали в Дербенте и Махачкале сотрудников управления казначейства, которые, по версии следствия, требовали от подрядчиков 200 тысяч и 380 тысяч рублей соответственно за оплату работ по муниципальным контрактам. Оба чиновника были заподозрены в вымогательстве взятки в крупном размере и заключены под стражу.

По версии следствия, главный казначей отдела №2 Дербента потребовал у руководителя подрядной организации 280 тысяч рублей за беспрепятственное перечисление последнему свыше 30 млн рублей за выполненные строительные работы в рамках муниципальных контрактов. В отношении казначея было возбуждено дело по пункту "в" части 5 статьи 290 УК России (получение взятки в крупном размере), сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Дагестану.

"Потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы о противоправных действиях казначея. Подозреваемый был задержан после получения лично взятки в виде денег в размере 280 000 рублей с поличным сотрудниками УФСБ России по Дагестану", - цитирует источник в ведомстве "Интерфакс".

Часть 5 статьи 290 УК России предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.